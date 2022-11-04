人民网里约热内卢11月3日电 （记者陈一鸣）11月3日，由中国驻累西腓总领事馆、中央财经大学、伯南布哥大学孔子学院共同举办的“巴西东北部经济社会发展课题研究”汇报会以视频方式在线举行。

据了解，在中国驻累西腓总领事馆支持下，中央财经大学依托伯南布哥大学孔子学院中巴经济与社会发展研究中心开展了历时近一年的“巴西东北部经济社会发展课题研究”，参与学者对巴西特别是巴东北部经济社会发展进行研究，形成初步成果及建议，对中巴两国增进相知共识、深挖合作潜能、创造发展机遇具有积极意义。

中国驻累西腓总领事严宇清出席“巴西东北部经济社会发展课题研究”汇报会并致辞。 中国驻累西腓总领事馆供图

中国驻累西腓总领事严宇清在致辞中表示，中国将深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，推动共建“一带一路”高质量发展，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国和巴西同为发展中大国，加强团结合作比以往任何时候都更为重要。中国愿与巴西加强发展改革经验交流，分享中国式现代化道路的成功之道，让新发展理念引领中巴投资贸易合作，共同提高经济社会发展质量，巩固中巴全面战略伙伴关系。

中央财经大学副校长李涛表示，“巴西东北部经济社会发展课题研究”项目充分利用该校学科优势，依托团队合作，针对巴东北部经济与社会发展存在的战略性重点问题进行深入研究，与巴西分享中国发展经验，让研究成果更好应用于实际，造福当地可持续发展。中财大将继续深入推进国别与区域研究、中巴智库建设，为两国经济社会的协同发展添砖加瓦。

五个课题组专家分别汇报了《中国企业在巴西东北部地区的投资研究》《中国减贫经验在巴西东北部的推广与实施》《巴西东北－东南部区域经济差距研究》《巴西东北部孔子学院文化传播能力建设研究》《巴西东北部投资相关主要法律制度研究》等课题研究成果，表示未来将持续推进对巴东北部经济社会发展问题研究，不断总结经验，夯实现有研究基础，积极开展国际化的学术合作，使研究成果更好结合当地实际，促进人文交流，为两国人民创造更大福祉。

曾7次访华的巴西马拉尼昂州州长布兰当高度评价该州与中国的紧密伙伴关系，强调该州拥有丰富的农牧渔业、新能源、油气等资源，更有巨大仓储运输及绿色发展优势，该州特别是首府圣路易斯市可成为中国“一带一路”对巴合作重要纽带，愿进一步加强对华关系，继续推动双方在粮食安全、能源安全及基础设施建设领域合作，加速当地经济社会发展并改善民生。

巴西中资企业协会秘书长郭英会、伯南布哥州国际关系厅长弗雷雷、塞阿腊州经济厅副厅长卡佩洛、巴西东北部联合会副秘书长佩索阿、巴西商业领袖组织—中国区首席执行官儒尼奥尔、伯南布哥联邦大学亚洲研究中心金砖国家研究员博尔吉斯等参与交流，中国驻累西腓副总领事王可及80余名中巴各界代表出席这一在线活动。

11月3日，“巴西东北部经济社会发展课题研究”汇报会以视频方式在线举行。中国驻累西腓总领事馆供图

巴方嘉宾高度评价中国发展建设成就，赞赏中国发展理念，希望借鉴中国成功经验，振兴巴西东北部。嘉宾们表示，巴东北部有资源和区位优势，发展潜力巨大、前景广阔，地方政府高度重视现代农业、新能源、高新科技、基础设施建设等领域对华合作，大力推动现代化发展。由该地区9州组成的巴西东北部联合会协调地区资源，对华开展了农业机械化等领域合作，将造福当地家庭农业发展。本次高水平研究报告对增进双方了解、拓宽未来合作具有重要意义，欢迎更多中国企业赴巴东北部投资兴业。在当前复杂国际形势下，巴方应以战略高度和长远目光谋划对华合作，加强巴中在金砖机制及国际组织中的协作配合，共同捍卫真正的多边主义，期待巴西早日加入“一带一路”倡议，在两国各自新征程上推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶。

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