新华社开罗11月3日电 通讯：为“非洲第一高楼”建设护航——记埃及新行政首都中央商务区“标志塔”项目中方建设者

新华社记者姚兵

“安全第一，不是一句口号。安全工作就是一道防线，是整个施工现场平稳运行的保障。”日前，在埃及新行政首都中央商务区项目施工现场，晏月平边巡检边告诉记者，“保障施工现场零事故是安全工作的红线”。

晏月平今年26岁，是埃及新行政首都中央商务区项目承建方中国建筑股份有限公司埃及分公司（中建埃及）的一名安全工程师。该项目位于现首都开罗以东约50公里处，总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程。其中最引人注目的就是“标志塔”项目，其结构高度373.2米，塔冠最高点385.8米，主要楼层用于酒店和办公。新行政首都中央商务区项目将成为埃及新地标，是埃及现代化的象征。

在项目工作一年多的时间里，晏月平见证了这座被称为“非洲第一高楼”的标志塔在沙漠中拔地而起的多个瞬间。作为安全工程师，他的职责是为标志塔里里外外“体检把脉”，保证它安全无恙地“崛起成长”。每天从裙房到塔楼，他几乎走遍施工现场各个角落，对高处作业、大型设备、消防管控、临时用电等细致排查，纠正违章作业，排除安全隐患。

在比塔冠更高的动臂塔吊上，他爬上塔吊平衡臂检查钢丝绳；在370多米高的塔冠处，他叮嘱作业工人正确使用防坠器；在各个施工楼层，他逐一排查安全措施是否到位……

记者在现场采访时见到，在广袤的沙漠中，一栋栋高楼巍然耸立，十分壮观。炎炎烈日下，工人们坚守各自岗位，紧张有序地进行施工作业。目前，中央商务区项目已完成全部20栋楼的主体结构施工，全面进入装饰装修和机电安装阶段，其中标志塔幕墙工程已进入塔冠施工冲刺阶段。

“标志塔作为超高层建筑，幕墙施工多为高空、临边作业，项目成立专项整改督查小组，发现高空、临边作业无安全带或者安全带系挂不合格者立即下发工程暂停令，配备合格安全带后方可施工。”标志塔幕墙项目经理王小龙说。

王小龙介绍，为确保幕墙施工安全有序，每天早上组织工人进行早班会安全教育，每周开展安全专项检查整改落实，每月至少开展一次行为安全之星评选活动。

“幕墙安装危险性较高，吊装设备验收、防护设施验收、工人安全教育、交叉作业管理等都是施工过程中的安全管理重点。”晏月平说，一方面通过日常巡查，发现存在的隐患，通知分包单位及时整改，给工人提供安全的作业环境；另一方面开展安全教育，提高工人的安全意识。

标志塔项目涉及多专业交叉作业，这就要求安全工程师对土建、钢结构、内外装等专业都有所了解，从而更好地开展安全管理工作。

当晏月平2021年1月刚到项目时，标志塔正处于主体钢结构紧张施工阶段，全新的机械设备、结构形式、安全管理理念，令他压力倍增。在项目安全总监赵金龙的鼓励和帮助下，晏月平迎难而上，熟悉方案、学习规范、深入现场，不断实践和积累。

如今，晏月平是标志塔项目安全管理的骨干之一。每天从对入场工人的安全教育到对施工现场不留死角的安全巡检，他日复一日地做着这些琐碎的安全管理规定动作。

“只要项目不完工，巡查脚步就不止。”晏月平说，自己会兢兢业业干好本职工作，为“非洲第一高楼”建设护航。

作为埃及国家复兴计划的重要工程和中埃共建“一带一路”的重点工程，中央商务区项目在建设过程中，也积极践行着“一带一路”倡议共商、共建、共享理念。

中建埃及分公司总经理常伟才介绍，项目建设期间，项目大量聘用埃及工人、大量使用当地产品，直接或间接带动了3万多人的就业，带动了埃及建筑产业的发展。项目预计于明年结束，项目培养的技术工人和当地的工程师，将继续为埃及的建设发挥更大的作用。

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