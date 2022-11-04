新华社日内瓦11月2日电 世界气象组织2日最新发布的报告指出，过去30年，欧洲地区气温升幅超过全球平均水平的两倍。随着变暖趋势持续，异常高温、野火、洪水和其他气候变化因素将对社会、经济和生态系统产生影响。

这项名为《欧洲气候状况》的报告由世界气象组织与欧盟下属哥白尼气候变化服务局共同发布，主要关注2021年欧洲地区气温上升、陆地和海洋热浪、极端天气、降水模式改变和冰雪消融等现象。

报告指出，在1991年至2021年这30年间，欧洲地区明显变暖，平均每十年气温上升0.5摄氏度。从1997年至2021年，高山冰川的冰层厚度减少了30米。格陵兰岛冰盖正在融化，导致海平面加速上升。2021年，欧洲地区洪水、风暴等灾害导致数百人死亡，直接影响50多万人，造成超过500亿美元经济损失。

报告还说，气候变化从多方面对欧洲地区民众的健康造成影响，包括日益增加的极端天气事件造成的死亡和疾病，人畜共患病以及通过食物、水和病媒传播的疾病增加，精神健康问题增加等。而且，在面对气候变化造成的影响时，儿童从身体和心理上都比成年人更脆弱。

此外，气候变化、人类行为和其他潜在因素为欧洲地区更频繁、更强烈、更具毁灭性的火灾创造条件，产生严重的社会经济和生态后果。交通基础设施及运营也面临越来越多的气候变化和极端事件带来的风险，如热浪、暴雨和狂风等。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯指出：“欧洲（气温升高）展现了全球变暖的真实画面，这提醒我们即便是准备充分的社会，也难逃极端天气事件的影响。同2021年一样，今年欧洲大部分地区也受到大范围热浪和干旱影响，加剧野火发生。”

不过，报告提出，欧洲不少国家正在努力减少温室气体排放。塔拉斯说，从减缓气候变化方面看，欧洲地区应继续保持温室气体减排节奏，并进一步提升“气候雄心”（指应对气候变化的力度）。

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