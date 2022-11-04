新华社澳大利亚墨尔本11月3日电（记者岳东兴 白旭）庆祝中澳建交50周年“今日中国”艺术周3日在澳大利亚墨尔本大洋艺术中心开幕。

本届艺术周由中国文学艺术界联合会（中国文联）、中国驻澳大利亚大使馆和中国驻墨尔本总领事馆联合主办。首场活动在墨尔本举行，为期8天。

艺术周活动包括“传承之路”中国陶瓷非遗传承人艺术作品展和“黑土风情”中国黑龙江省优秀美术作品展，展出具有代表性的景德镇老中青三代非遗传承人作品50件（套），以及中国画、油画、版画、水彩画、冰雪画作品共39件。在墨尔本站之后，展览还将在阿德莱德等澳城市举行。

澳大利亚维多利亚州博物馆首席执行官琳莉·克罗斯韦尔在开幕式致辞说，她曾多次到访中国，亲身体验了中国文化艺术。“我们期待继续建立和加强与中国的文化联系。”

澳大利亚中国友好协会前主席罗宾·马修斯在开幕式上对新华社记者表示，纪念澳中建交50周年非常重要。回顾过去，两国各领域交流取得丰硕成果。展望下一个50年，“我期待未来澳中关系更上一层楼”。

中国使馆文化公参松雁群对记者表示，从当天澳观众对展品的欣赏和反馈看，文化艺术是很好的交流沟通形式。他相信随着越来越多澳民众走进展厅，当地会掀起对中国文化喜爱的一个热潮。“我希望这次展览助力中外民心沟通。”

“今日中国”艺术周是中国文联2004年起在海外举办的展示中国当代文化艺术发展成就的品牌活动，旨在增进外国受众对中国文化艺术的认知。

(责编：燕勐、崔越)