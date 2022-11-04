新华社上海11月3日电 题：高扬互利共赢之帆 把稳团结合作之舵——写在第五届中国国际进口博览会开幕之际

新华社记者

黄浦江畔，世界瞩目。第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将发表视频致辞。

本届进博会是党的二十大胜利闭幕后我国举办的首场重大国际展会。

“朋友圈”扩容、“新技术”首秀、“新鲜货”集结、“绿色潮”涌动……面对疫情冲击与不确定的全球局势，第五届进博会如期举行，高扬互利共赢之帆，把稳团结合作之舵，激荡起中国和世界携手共创美好未来的澎湃动能。

如约而至 与世界共享中国机遇的平台越办越好

3日的上海，秋高气爽，形似“四叶草”的国家会展中心（上海）装点一新。

“四叶草”见证了世界贸易史上的一大创举：2018年，习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自设计、亲自推动的进博会在这里盛大启幕。

2021年10月31日拍摄的国家会展中心（上海）（无人机照片）。新华社发（蒋中呈 摄）

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

2018年11月，习近平主席在首届进博会上向世界发出郑重承诺。

一诺千金！中国搭台，世界合唱，与会各方共同书写国际贸易史上的华彩篇章。

这是全球共襄的盛举——

无论世界形势如何变化，世界上首个以进口为主题的国家级展会总是如期举办，迸发蓬勃生机。

2019年参展的世界500强和行业龙头企业首次超过250家，2020年设公共卫生防疫专区，2021年设文物艺术品板块，今年新设农作物种业和人工智能等专区……

第五届进博会参展国别更广、展示内容更加丰富、展商产品质量更优、各类活动精彩纷呈，共有145个国家、地区和国际组织参展。来自127个国家和地区的企业亮相企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。

这是合作共赢的舞台——

通过进博会平台，世界聆听中国不断扩大开放、携手各国建设开放型世界经济的时代强音，看到“中国主张”落地生根的生动画卷。

从“经济全球化是不可逆转的历史大势”到“共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好”，从“各国走向开放、走向合作的大势没有改变”到“让开放的春风温暖世界”……习近平主席在四届进博会开幕式上的主旨演讲，把握时代潮流，凝聚起广泛的共识与合力。

据统计，前四届进博会累计意向成交额达2700多亿美元。

“进博会已成功举办四届，充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台和重要国际公共产品。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

顶着单边主义、保护主义的逆风逆流，进博会已经成为全球经济复苏发展的一大亮点，赢得海内外广泛赞誉，真正办成了“不一般”的国际经贸盛会。

进博会的平台上，新老朋友越来越多。今年是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施的第一年，RCEP成员国均有企业参展。“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

据介绍，今年六大展区将展出数百项新产品、新技术、新服务，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和装备设备。

在第三届中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区蔡司集团展台，参观者体验手术显微镜（2020年11月6日摄）。新华社记者 刘颖 摄

从迪卡侬生态设计山地自行车全球首发，到蔡司手术显微镜中国首秀，再到欧姆龙带来的第七代乒乓球机器人，借助进博会的平台，这些优质商品向广阔的中国市场迈进。

工作人员在第三届中国国际进口博览会消费品展区的迪卡侬展台演示可折叠皮划艇如何安装（2020年11月6日摄）。新华社记者 丁汀 摄

在第三届中国国际进口博览会期间，一名男子体验与欧姆龙公司的一款乒乓球教练机器人对战，右侧屏幕上实时显示他的心率和情绪指数（2020年11月5日摄）。新华社记者 方喆 摄

五度相约进博，年年都有新意。

进博会已成为法国达能集团的创新产品首发平台，累计将70多款新品引入中国市场。“参加进博会，让我们深深感受到中国同世界共享发展机遇的决心。我们抓住机遇，在中国新设开放科研中心，加快‘中国创造’和‘中国制造’的步伐。”达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博说。

乘势而上 进博会彰显中国扩大高水平开放的决心

9平方米，这是进博会参展的最小展位面积。2018年，秘鲁羊驼玩偶品牌“温暖驼”参加首届进博会，如今展位已经发展到了36平方米。

第四届中国国际进口博览会消费品展区的秘鲁羊驼毛玩偶展台（2021年11月6日摄）。新华社记者 刘颖 摄

为参加进博会而诞生的“温暖驼”，逐步打开了中国市场。4年来，该品牌在中国20多个城市建立线下销售渠道，并开拓电商平台线上销售，订单数量增长40倍。

世界也通过进博会这扇窗口，感受到中国开放的姿态、共赢的胸怀。

本届进博会新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区。一个个模型、一张张照片、一段段影像，立体全面地展示新时代中国对外开放的辉煌成就。

过去四届进博会上，从增设上海自由贸易试验区的新片区到继续缩减负面清单，从在数字经济、互联网等领域持续扩大开放到有序扩大电信、医疗等服务业领域开放……中国宣布的扩大开放清单“干货满满”，并用实际行动兑现承诺。

这是位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的特斯拉超级工厂（无人机照片，2022年8月20日摄）。新华社记者 金立旺 摄

“特斯拉正是在中国放开外资股比的前提下，才得以成为中国首家外商独资整车企业。”特斯拉公司副总裁陶琳说，特斯拉深度投入中国潜力巨大的内需市场，成为中国新能源汽车产业中的重要一环。

随着自由化、便利化等政策措施陆续出台，“展品变商品、展商变投资商”的精彩故事在进博会平台不断上演。中国不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境的决心和举措越来越受到认可。

今年进博会，增加了向最不发达国家企业提供免费摊位的数量。

“中国市场让阿富汗的乡亲们看到希望。”阿富汗商人阿里说，只要卖出一张大幅的手工羊毛地毯，就能保障这个饱经战乱国家一个普通家庭近一年的生活。

阿富汗参展商阿里·法伊兹（右）在第四届中国国际进口博览会阿富汗手工羊毛地毯展台忙碌（2021年11月5日摄）。新华社记者 吴宇 摄

阿里把新创立的品牌“BIRARO”带到本届进博会。这名字在当地语言中是“兄弟”的意思，寓意中国和阿富汗两国人民像兄弟一样，增进友谊、互惠互利。

事实证明，开放合作，才能共享发展机遇。

本届进博会上，虹桥国际经济论坛将围绕“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”主题，以“开放共担”“开放共治”“开放共享”三大板块24个分论坛探讨扩大高水平开放。联合国工发组织、世界知识产权组织等国际组织参与主办分论坛。

胸怀天下，立己达人。

本届进博会将继续向世界传递中国开放合作的强音。一个开放型世界经济必将更好惠及各国人民。

共创未来 进博会为提振世界经济贡献中国力量

进入“四叶草”的北厅，一块超大屏幕映入眼帘。这里舞台已搭好，直播设备已就位。本届进博会期间，这个新品发布区将举行90多场首发活动。

在扩容的创新孵化专区内，150多家来自技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的初创企业将集中展示各自的精巧构思。

无论是新品首发亮相，还是创新孵化专区展示，进博会正以空前的力度为创新发展呐喊助威。

工作人员在第四届中国国际进口博览会食品和农产品展区达能展台展示用塑料饮料空瓶制造的外套（2021年11月6日摄）。新华社记者 张玉薇 摄

当前，世界经济步履蹒跚，寒意尽显。如约而至的进博会，敞开胸怀的中国大市场，无疑将为提振世界经济贡献中国力量。

——潜力巨大的“中国市场”，让世界着迷。

超14亿人口、中等收入群体超过4亿人，连续多年成为全球第一大网络零售市场，每年进口商品和服务约2.5万亿美元——各国企业携全球“好物”亮相进博会，看重的正是亿万人奔向美好生活的中国大市场。

“中国大市场，让我们着迷。我们今年带170余种商品来到进博会，其中超过50%是首次参展。”麦德龙中国总裁蔡天乐表示，更多中国消费者愿意“买更好的东西”，让会员店模式有了“用武之地”。

第四届中国国际进口博览会乐高展台（2021年11月5日摄）。新华社记者 刘颖 摄

“中国进入新发展阶段，中等收入群体增加，消费不断升级，一些小城市也展现出大商机，这让我们坚定了深耕中国市场的信心。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，得益于进博会的推动，乐高集团近年在中国100多个城市开了380多家门店。

——中国推动高质量发展，有助于稳定全球产业链供应链。

进博会是中国扩大高水平开放、同世界分享发展机遇的平台，也是观察中国高质量发展的窗口。

一位超声科医生在第二届中国国际进口博览会上使用西门子5G医疗远程超声解决方案，与重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道社区卫生服务中心 的超声医生进行远程实时高清超声图像传输和音视频对话（2019年11月6日摄）。新华社记者 张玉薇 摄

“创新是引领发展的第一动力。”西门子医疗大中华区总裁王皓说，连续五届参展的西门子医疗从进博会感知中国的新发展理念，先后带来5G远程超声、5G方舱车载CT，并展示了5G技术在大型影像设备和介入手术领域的全线应用，同中国企业携手，提升供应链的本土化生产水平，让越来越多的产品和技术在中国落地生根。

回头率近90%！本届进博会，参展的世界500强和行业龙头企业超过280家，更有不少企业已签约第六届进博会。进博会像一块磁铁，持续释放吸引力。

——中国式现代化的美好前景，为全球发展注入更多确定性。

通过微信小程序，进博会的参会人员填写个人交通方式与距离计算出碳排放量，随后可完成个人碳排放量的抵消中和，这是本届进博会的“绿色印记”。

通过进博会的“零碳进博、零塑办博”努力，中外参会者可以感受到中国式现代化的本质要求之一“促进人与自然和谐共生”。

无论是参展商还是采购商都感慨，这几年进博会，他们体验到引领世界潮流的技术实实在在被应用在各种场景，听到关于未来发展趋势的讨论。

“中国式现代化前景令我们振奋，让我们看到了参与的机会。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳说。

从上海出发，越办越好的进博会，将再次向世界表明：踏上新征程的中国，继续推进高水平对外开放，给世界带来的将是更多的新机遇和更加美好光明的未来。（记者姜微、熊争艳、刘开雄、周蕊、严赋憬、桑彤）

海报设计：卓越

(责编：燕勐、崔越)