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中国常驻联合国副代表：联合国维和应为当事国加强韧性提供和平环境

2022年11月04日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月3日电 中国常驻联合国副代表耿爽3日在安理会维和行动高级别会议上发言表示，联合国维和行动应为当事国加强韧性提供和平环境，促进当事国发展，帮助当事国应对挑战。

　　耿爽表示，维和行动要加强斡旋调解，积极配合非盟等区域组织工作，积极推动热点问题的政治解决。维和行动要支持当事国推进解武复员，促进社会和解包容，夯实持久和平基础。维和行动要向警察等执法部门提供培训和技术支持，不断提升其保护公民安全、维护社会秩序的能力。

　　耿爽说，发展是和平与安全的基石。国际社会要帮助非洲国家发展经济，改善民生，筑牢和平根基。一些维和特派团在授权范围内，在建设和平工作框架下，在发展领域向当事国提供帮助，积累了一些成功经验。联合国要总结这些经验，结合各特派团面对的独特环境，积极稳妥予以推广。

　　耿爽说，中国是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者，中国是对非合作的大力倡导者和积极践行者。中方通过中国-联合国和平与发展基金在非洲执行了大量项目，为消除冲突根源、增强当事国韧性、实现持久和平作出积极贡献。

(责编：燕勐、崔越)

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