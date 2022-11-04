人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

以色列议会选举计票完成 前总理内塔尼亚胡阵营获胜

2022年11月04日09:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷11月3日电（记者王卓伦 张天朗）以色列中央选举委员会3日晚间公布第25届议会选举的全部计票结果，前总理内塔尼亚胡阵营获得64个议席，有望被授权组阁。

　　计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得议会120个席位中的32席，位居第一。现任总理拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党获得24席紧随其后，极右翼政党宗教犹太复国主义者党以14席位居第三。由国防部长甘茨和司法部长萨尔领导的国家团结党获得12个席位，右翼政党沙斯党和圣经犹太教联盟党分别获得11席和7席。

　　因此，由利库德集团、宗教犹太复国主义者党、沙斯党、圣经犹太教联盟党组成的内塔尼亚胡阵营共获得64席，超过议会半数席位，内塔尼亚胡有望得到总统授权组阁并重新担任总理。

　　以色列议会实行一院制，共有120个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

　　以色列第25届议会选举本月1日举行，共有40个政党和党派联盟参与角逐。9日，中央选举委员会将正式向总统赫尔佐格提交选举最终结果。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部