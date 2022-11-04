新华社耶路撒冷11月3日电（记者王卓伦 张天朗）以色列中央选举委员会3日晚间公布第25届议会选举的全部计票结果，前总理内塔尼亚胡阵营获得64个议席，有望被授权组阁。

计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得议会120个席位中的32席，位居第一。现任总理拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党获得24席紧随其后，极右翼政党宗教犹太复国主义者党以14席位居第三。由国防部长甘茨和司法部长萨尔领导的国家团结党获得12个席位，右翼政党沙斯党和圣经犹太教联盟党分别获得11席和7席。

因此，由利库德集团、宗教犹太复国主义者党、沙斯党、圣经犹太教联盟党组成的内塔尼亚胡阵营共获得64席，超过议会半数席位，内塔尼亚胡有望得到总统授权组阁并重新担任总理。

以色列议会实行一院制，共有120个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

以色列第25届议会选举本月1日举行，共有40个政党和党派联盟参与角逐。9日，中央选举委员会将正式向总统赫尔佐格提交选举最终结果。

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