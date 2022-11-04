新华社耶路撒冷11月3日电（记者张天朗 王卓伦）以色列国防军3日说，该国防空系统成功拦截一枚来自加沙地带的火箭弹。目前暂无人员伤亡报告。

当晚9时许，邻近加沙地带的几个以色列城镇响起防空警报，随后以色列国防军确认其防空系统拦截一枚来自加沙地带的火箭弹。约一小时后，以军称又有三枚火箭弹从加沙地带发射，但均落在加沙地带并爆炸。

据以色列《新消息报》网站报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）已宣布向以色列发射火箭弹。这是近3个月来杰哈德首次向以方发射火箭弹。

今年8月5日，以色列战机空袭加沙地带，击中杰哈德多处目标，杰哈德随后向以色列发射火箭弹以示报复。8月7日，杰哈德与以色列达成停火协议。持续3天的冲突造成大量人员伤亡。

巴以地区紧张局势近期有所加剧。以军在约旦河西岸多个地区展开搜捕行动，与当地巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡。以色列国防军11月3日发表声明说，以军在约旦河西岸北部城市杰宁的搜捕行动中打死一名杰哈德成员，并逮捕其他5名嫌疑人。

(责编：燕勐、崔越)