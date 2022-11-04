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王毅同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话

2022年11月04日06:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月3日电 2022年11月3日，国务委员兼外长王毅同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

　　卢胡特首先转达佐科总统对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中共二十大圆满成功。卢胡特介绍了印尼即将主办二十国集团领导人巴厘岛峰会筹备情况，表示世界面临前所未有的地缘政治和经济复苏乏力挑战，中国的作用与合作至关重要。印尼期待同中方密切协调，办好本次峰会，共同维护世界和平安宁发展。

　　王毅转达了习近平主席对佐科总统的亲切问候，介绍了中共二十大取得的重大成果和深远意义，强调有习近平总书记掌舵引航，中国将坚定不移沿着中国特色社会主义道路阔步前行，为动荡不安的世界提供重要稳定性和正能量。作为两大发展中国家和两大邻国，中方愿同印尼一道，按照两国元首确立的共建命运共同体大方向，加强团结协作，继续为地区及世界的和平与发展作出新的贡献。

　　王毅强调，中方将坚定支持印尼履行主席国责任，办好二十国集团领导人峰会，推动峰会聚焦自身定位，加强宏观经济政策协调，共同应对世界经济低迷、全球治理紊乱等严峻挑战。

(责编：牛镛、袁勃)

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