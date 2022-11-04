吴红波

不久前，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利闭幕。党的二十大不仅为中国的发展绘就了新蓝图，也为加强中欧合作指明了方向。

中国经济发展前景乐观，对欧洲更具吸引力。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变。党的二十大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化，将为世界带来前所未有的机遇。多年来，中欧经贸合作密切。中国2020年起成为欧盟第一大贸易伙伴。今年双方经贸合作仍然保持稳中有增势头，前9个月中欧贸易额达6459.5亿美元，同比增长7.9%；前8个月欧盟对华投资74.5亿美元，同比增长121.5%。欧洲经济界用实际行动表达了对中国经济的信心。

中国坚持高水平对外开放，为中欧合作带来新机遇。开放合作是历史大势，世界决不会退回到封闭分割的状态。近日，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯和德国总理朔尔茨均表示，与中国“脱钩”不是欧洲和德国的选择。今年以来，空客、大众、宝马、巴斯夫等欧洲制造业巨头纷纷加大对华投资，看好在华发展前景。党的二十大报告明确提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。随着《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》等一系列利好政策陆续推进、落地，更多欧洲企业将在更加开放的中国享受更多发展机遇和合作红利。

中国着力推进高质量发展，为中欧合作开辟新领域。党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。结构升级、创新驱动、绿色发展等将成为引领世界经济复苏与绿色转型的新亮点。中欧在人工智能、新能源、电动汽车、生物医药等领域合作潜力巨大。中国企业为很多德国汽车制造商提供电池、在欧洲投资建厂，助力双方绿色产业优势互补。今年一季度，欧洲从中国进口光伏组件规模同比增长145%，成为中国光伏组件出口增长最多的海外市场。中国风电企业与欧洲合作在地中海、北海建造海上风电项目。中欧探讨“中国数字技术+欧洲制造”合作模式，助力全球经济复苏，前景值得期待。

中国积极参与全球治理，为中欧合作增添新动力。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情影响深远，全球经济复苏乏力，各种传统和非传统安全问题相互交织。个别大国固守冷战思维，搞霸权主义、集团政治，以排他性方式处理国际关系，导致全球治理困难重重。中欧是维护世界和平的两大力量，都主张维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中欧应共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；共同反对霸权主义，倡导践行真正的多边主义；共同聚焦合作，维护全球产业链供应链稳定，为促进全球经济复苏和绿色转型注入强劲动力。

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。中欧数十年卓有成效的合作，使双方人民受益。展望未来，我们愿同欧洲加强合作，携手共进，为建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而共同努力。

（作者为中国政府欧洲事务特别代表）

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 14 版）

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