本报记者 朱玥颖

近年来，不少非洲国家纷纷加大数字技术领域投资，创新数字技术培训方式，帮助更多年轻人掌握数字技能，提升职业水平。世界银行网站日前刊发教育专家伊库阿·本蒂尔等人撰写的文章表示，数字经济正在全世界蓬勃发展，掌握数字技能是提高创新水平的关键推动力。文章强调，帮助非洲青年提升数字技能，不仅能帮助他们更好就业，还可以推动非洲地区经济和科技发展。

各国重视数字技能培训

“年轻人是非洲的未来，要利用一切资源，抓住一切机会建设非洲。”不久前，吉布提青年迈海德在参加非洲青年创新创业中心首期“数字创新和跨境电商”训练营后对记者表示。

位于吉布提的非洲青年创新创业中心是中国招商局集团与吉布提政府合作投资开发的东非国际特别商务区的先导项目。该中心计划每年在吉布提和东非地区选拔20至30名优秀代表到中心学习、接受培训和参与实践。在首期“数字创新和跨境电商”训练营中，有来自吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达的近30名非洲青年企业家入营并学习数字技术、数字经济、创业运营等知识。

乌干达青年企业家迪莉娅在中国学习生活期间，经常能看到人们通过互联网和手机应用快速获取所需医疗信息和反馈。回到乌干达后，她意识到智能手机市场在乌干达乃至整个非洲潜力巨大，于是和伙伴们一起成立了一家健康科技初创公司，开发了相关手机应用程序。公司通过与当地医疗从业者委员会合作，为使用者提供专业的在线问诊服务和医疗保健建议。

近年来，非洲数字市场发展迅速。非洲联盟在《2063年议程》中提出，要建设泛非电子网络、非洲在线大学等多个数字经济领域的旗舰项目。2019年，埃及政府为2500所学校铺设光纤网络，为教育行业数字化转型做好准备，并提出为四至九年级的全部1200万学生提供数字学习资源。2021年，尼日利亚政府和互联网公司合作，计划未来3年内为500万人提供数字技能培训，并创造超过2.7万个新的数字就业机会。贝宁探索建设“数字社区”项目，为民众提供互联网在线服务和培训。该项目负责人谷巴迪表示：“今后，学生可使用数百万的在线学习材料；商人、农民、手工业者可以轻松使用商业及农业在线平台；所有民众都能享受到在线公共服务。”

曾任南非通信与邮电部部长的奎莱认为，互联网已成为世界经济发展的重要引擎，非洲大陆必须抓住机遇，加快网络基础设施建设和互联网技能培训，深度融入全球互联网经济产业链。

中国助力“数字非洲”建设

模拟实验、真机操作、建设智慧公路……日前，来自撒哈拉以南非洲地区200多所高校的1.5万余名学生参加了由中国华为举办的2021—2022年信息与通信技术竞赛。肯尼亚参赛选手阿什通·奥尼扬戈表示，这个竞赛为非洲青年提供了与其他地区青年互动的机会，有助于提升他们的数字技能、增强就业竞争力。

新冠肺炎疫情防控期间，卢旺达一家蔬菜电商平台销售额增加了6倍。创始人伊维特表示，这要归功于2019年她参加的由中方举办的电商培训课。她运用培训所学的知识，将电商网站重新设计，并把同城配送时间压缩到3小时以内。类似伊维特的创业故事还有很多，近年来中方为非洲国家举办了多项数字技能培训项目，针对不同群体开设不同课程，为当地电商从业者拓宽经营范围和管理思路。

自2019年以来，中国同非洲国家合作设立多家“鲁班工坊”，提供包括数字技术在内的职业技能培训。“数字技能培训课让我受益匪浅。我参加了计算机技能比赛，获得了很好的名次。特别是网络组建与管理课程，我们已经将其应用到实际教学中，我的学生们收获也很大。”贝宁一家技术学院的教师迪骄蒙·岱奥菲勒通过参加“鲁班工坊”，不仅提高了个人职业技能，也提升了学院的数字教育水平。

“中国数字技术发展迅猛，我们非常期待向中国学习。”南非约翰内斯堡大学商学院院长兰道尔·卡罗利森表示，技术水平的提升可以帮助人们摆脱贫困，建设一个更加平等和公平的社会。埃塞俄比亚职业技术培训学院校长特莎勒说：“共建‘一带一路’为我们提供了技术服务与人才支持，中国的数字技能培训帮助我们实现数字化转型，为埃塞俄比亚的未来发展创造了机遇。”

推动非洲可持续发展

世界银行的报告指出，到2030年南部非洲对数字技能岗位的需求将高达2.3亿个。在非洲中部和西部地区，只有平均不到4%的中学生会选择进入技术和职业培训机构学习，当地80%—90%的青年仍在通过传统学徒制学习技术和职业技能。巨大的市场需求呼唤数字技术人才蓬勃兴起。

非盟《非洲数字化转型战略（2020—2030）》从宏观上对非洲数字化发展目标和方案进行规划，将数字化转型作为非洲大陆经济社会发展的重中之重。非洲开发银行推出促进非洲青年就业项目，向大学和培训中心提供计算机及其他网络设备，并与技术公司合作，以提升青年群体的工作技能与沟通能力，增加就业机会。

去年11月，非洲电信运营商Airtel Africa和联合国儿童基金会宣布建立为期5年的泛非洲伙伴关系，通过为学校提供网络服务，帮助乍得、加蓬、肯尼亚等13个国家建设与连接可免费使用的学习平台，加速线上学习的推广。Airtel Africa首席执行官奥卢塞贡·奥贡萨尼亚表示，该合作有利于促进数字互联互通，促进非洲大陆教育发展，从而进一步推动经济社会发展。

联合国教科文组织负责传播和信息的助理总干事陶菲克·杰莱西强调，数字技能对非洲青年至关重要，具备数字技能可以让人们将知识更好地应用到实践中，帮助提升个人能力和增进民生福祉。埃塞俄比亚驻华公使柯特玛表示，在数字经济时代，培养数据分析职业技能人才对于非洲国家的发展具有极其重要的现实意义，期待非中数字技能培训合作为非洲国家储备更多人才，推动双方合作再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 14 版）

(责编：牛镛、袁勃)