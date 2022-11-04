本报记者 贾平凡

正在布置中的第五届进博会展区。

新华社记者 王 翔摄

潮涌浦江岸，喜迎八方客。11月5日，第五届中国国际进口博览会（简称“进博会”）将在上海拉开帷幕，“四叶草”展馆将再次向全球客商张开怀抱。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展。

5年来，海外华商或抢抓机遇、积极参展，或牵线搭桥、推介进博，向世界传递了中国扩大开放的决心和信心。不少尝到甜头的海外华商，成为进博会的“回头客”，连续几年参展。首发首秀轮番登场，订单合约纷至沓来，往届进博会的热闹场景，让海外华商对本届进博会充满了期待。在接受本报记者采访时，几位海外华商介绍了他们为进博会所做的精心准备，表达了他们对进博会成功举办的由衷祝福。

展示最新最好产品

什锦仔花生酱、巧克力花生酱、杏仁酱……在新西兰国家馆的一处展位上，一瓶瓶坚果酱包装精美，排列整齐。这是新西兰亿贝通有限公司即将在中国市场首发的几款新产品。第五届进博会开幕当天，这几款产品将同步开启线上销售通道。该公司执行董事王思维表示：“经过前4届进博会的积累，我们公司的花生酱已成为中国某知名电商平台排名第一的品牌。为了回馈消费者的热情，也为了充分利用好进博会的展示机会，我们必须拿出最新最好的产品参展。”

澳大利亚CPG集团旗下的文创品牌“Space18”诞生于2018年，正好与进博会“同龄”。“这是个年轻的文创品牌，突出简约与环保，宣扬可持续与创新的生活方式。”澳大利亚悉尼上海商会名誉会长、CPG集团董事长曹佩青介绍，在本届进博会上，“Space18”将主打绿色环保理念，将澳大利亚文创设计融入中国智造。曹佩青说，进博会已成为公司每年新产品的发布会，今年她们将推出一款环保主题新笔，这款笔融合澳大利亚的创意设计与中国的原创技术，传递“用1支笔代替1000支铅笔”的绿色变革。

“今年，我们会展出一颗非常珍稀而罕见的帕拉伊巴宝石，重量达到50克拉。”泰国永泰珠宝有限公司董事长李嘉淳自称进博会的“老朋友”和“忠实粉丝”。“这几年，每届进博会一结束，我们就立马准备下一届进博会。”他说，“对全球外贸企业来讲，进博会都是一个高标准且隆重盛大的展会。作为参展商，我的公司也必须拿出最高标准的产品参展。”

观察连续几届参加进博会的“老朋友”，会发现一个变化，不少海外华商企业的展位面积在不断扩大。李嘉淳公司的展位从36平方米扩大到72平方米。美国寇菲护肤品公司的展位面积也比参加首届进博会时扩大了4倍，公司总裁蒋勇开心地说：“今年，在进博会组委会的关怀下，我们公司的展位从健康板块转到美妆板块，占据了消费品展区的核心地段。这里客流量最大，将为我们的产品带来更好的曝光度。”

本届进博会将亮相数百项新产品、新技术和新服务，很多都是全球首发、亚洲首秀、中国首展。不少海外华商对此充满期待，准备大开眼界。

“戴森、路虎、阿斯顿·马丁等英国大型企业都将在本届进博会上展示优质产品。”英国上海商会会长高翔介绍，不久前，商会协助上海市外国投资促进中心驻伦敦办事处，举办“相约上海，共享未来”2022上海城市推介伦敦专场活动，得到英国企业的热烈反响。

“本届进博会是在全球局势加速演进变革的背景下举办的一次进博会，也是一场蕴含了许多新兴元素的‘数字进博’‘零碳进博’。”普希金国际人才发展交流中心理事长、上和技术发展有限公司（俄罗斯）董事长谢正宾表示，在世界经济发展面临严峻挑战的情况下，中国如期举办进博会，聚焦“开放”主题，为各行各业发展带来了信心，为全球经济增长提供了动力。

共享开放发展机遇

中国国际进口博览局近日发布的消息显示，本届进博会，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。同时，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。挪威、瑞士、巴西、印尼等国新增多家组展机构首次加入进博会，德国、丹麦、新西兰等国组织众多“专精特新”中小企业参展。

在进博会上重会老朋友、结识新伙伴，成为参展华商们最难忘的回忆。

“每届进博会都有惊喜故事发生，很期待今年和新伙伴‘邂逅’。”蒋勇笑言，“第二届进博会上，我们曾和同仁堂的展台‘背靠背’，由此结识并开展了一系列合作；第三届进博会上，我们和‘背靠背’的中国医药企业成了合作伙伴，在我的牵线下，3家企业在进博会期间签署了一份三方合作协议；第四届进博会上，我们有幸受邀到海南省海口市江东新区建立研发中心，享受海南自贸港优越的营商环境。”

“自中国举办进博会以来，我以专业观众、参展商、特邀嘉宾的身份，连续深度参与了每届进博会。”谢正宾表示，“我亲眼见证了进博会的发展。进博会是中国市场乃至全球市场的展现，是‘卖全球’‘买全球’的重要平台，更是经济全球化的一个重要公共产品。”

李嘉淳将进博会称为“学习之旅”：“进博会为全球参展商提供了一个非常好的交流平台。我们可以接触到来自不同国家和地区的更多、更专业、更具有规模的参展商，互相借鉴，改善自己公司的经营理念和模式。”他表示，“进博会作为商品和服务交易的开放平台，5年来为泰国及‘一带一路’沿线国家和地区进入中国市场创造了新机遇，我们在海外也一直关注和追随着进博会的发展。”

“有了进博会这个平台，新伙伴更多了。”曹佩青说，“我们有机会接触到来自全球的文化创意公司，通过互换版权、联合研发、打造衍生品等多种方式开展横向合作，为中国消费者提供更多优质的文创产品，也使公司充满创新活力，不断发展壮大。”

“对于海外华侨华人来说，进博会是为自身谋发展的良机。”高翔表示，尤其是新冠肺炎疫情暴发后，海外华侨华人面临很大挑战，传统行业受疫情影响，急需寻求新的发展途径。“作为在海外的商会，我们非常珍惜进博会这一国家级平台，通过介绍进博会给英国企业，帮助他们打通中国市场，加深中英两国人民之间的了解，也让他们共享中国改革开放的成果。”

“参加几届进博会，我深刻感受到中国市场的澎湃活力和无限机遇。借着进博会的东风，公司产品在中国市场不仅知名度明显提高了，销售额也连年保持稳定增长。看着一批批新西兰优质食品被端上国人的餐桌，我打心眼里高兴。”王思维说。

搭建中外合作桥梁

11月7日，在进博会“四叶草”展馆的平行会场，“侨连五洲·沪上进博”——华侨华人与中国市场高峰论坛将通过线上线下联动的方式举行。作为进博会重要配套现场活动之一，该论坛是中国侨联精心打造的品牌活动。

对于自己成为论坛受邀嘉宾，李嘉淳很激动：“去年，我也在现场参加论坛，氛围特别热烈。侨务部门负责人向海外华商介绍了中国在通关便利化和税收减免方面的优惠政策，鼓励海外华商多为中外合作贡献力量。海外华商也积极响应、畅所欲言，表达了愿为中外合作牵线搭桥的强烈意愿。”他说，“泰国政府尤其是商务部门一直对中国市场充满热情，鼓励泰国企业抢抓中国发展红利。希望未来疫情好转后，更多泰国企业参加进博会的愿望都能实现。”

为促进中外合作交流，高翔发起成立了虹桥海外华商会进博及贸易促进中心。“中心成员如新西兰、智利、南非、澳大利亚的华商都是进博会老面孔，中心为他们的参展积极协调。此外，中心也在扩大进博会溢出效应上发挥着作用。”高翔虽然今年无法在现场参加“侨连五洲”论坛，但会在线上与海外华商同行交流。他还表示：“英国上海商会将在四个方面发挥作用：一是服务进博，帮助更多优秀的英国企业和产品参展；二是引进海外多种类型的高层次人才，促进人才交流；三是对接更多海外的高科技项目；四是加强中外人文交流，增进民心相通。”

作为本届进博会的参展商和特邀嘉宾，谢正宾深刻感受到中国为“一带一路”相关国家带来的变化。他说，进博会提高了中国在全球产业链布局中的参与度，是推动世界新发展格局的重要举措，是国外优质产品和高新技术进入中国的重要渠道，是中国经济畅通“双循环”的重要“加速点”和“充电站”。

今年是中国和新西兰建交50周年。《中新自贸协定升级议定书》（简称“升级议定书”）也于今年4月正式生效。

“升级议定书进一步深化了中新两国经贸合作，释放出高水平开放政策红利，促进双边经贸投资自由化、便利化，给两国企业和普通百姓带来了实实在在的好处。”王思维表示，在此背景下，进博会将有利于双方进一步降低贸易成本，提高通关效率，扩大贸易规模，稳固和强化产业链供应链。未来，中新双方将在数字经济、环境保护、农业科技等更广泛领域开展深入合作。

多年来，曹佩青依托积累的人脉资源和自身融通中外的优势，向澳大利亚主流社会宣传、推介进博会，为澳大利亚中小企业进入中国市场铺路。“伴随着中国经济社会快速发展、中等收入群体逐渐壮大，‘Z世代’等年轻一代对文创产品需求越来越大，通过时尚创意设计文创产品的市场前景可期。”曹佩青说，明年，她准备带更多澳大利亚中小企业组团参展进博会，设立澳大利亚时尚生活馆。

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