韩国中小风险企业部长官李永与创业企业座谈 。韩国中小风险企业部供图

人民网首尔11月3日电（记者 张悦）韩国中小风险企业部3日在首尔龙山区首尔创造经济革新中心举行了"尖端未来产业创业培育战略发表座谈会",并发表了"技术领先创业1000+项目"。

韩国政府选定了支援的10大尖端产业，包括系统半导体、生物健康、未来移动、环保、能源、机器人、大数据和人工智能(AI)、网络安全、宇宙航空、海洋、新一代核电站、量子技术等。该项目的目标是筛选并支援可以进军国际的技术创业企业，打造有竞争力的创业生态。为了培养深度科技企业,韩国政府决定在选定产业领域挖掘1000个以上有技术潜力的创业企业,并在5年内民官共投资2万亿韩元（1人民币约合195韩元）。其中，韩国政府将投入5000亿韩元和9000亿韩元分别用于技术研发和技术商业转化,预计每个企业将直接支援8亿至31亿韩元。

此外，韩国政府还将在选定的企业中,每年选拔20个成果突出的核心企业,在2年内最多支援10亿韩元，帮助这些企业进军国际市场。

在与参会企业和机构座谈时，韩国中小风险企业部长官李永表示，"技术领先创业1000+项目"想要成功，单靠中小风险企业部的力量是不够的，需要研究部门、孵化部门和创业者齐心协力，激活资本市场，让企业走向世界。

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