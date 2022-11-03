人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

韩国将培育1000家技术创业企业 5年内投入2万亿韩元

2022年11月03日21:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

韩国中小风险企业部长官李永与创业企业座谈 。韩国中小风险企业部供图
韩国中小风险企业部长官李永与创业企业座谈 。韩国中小风险企业部供图

人民网首尔11月3日电（记者 张悦）韩国中小风险企业部3日在首尔龙山区首尔创造经济革新中心举行了"尖端未来产业创业培育战略发表座谈会",并发表了"技术领先创业1000+项目"。

韩国政府选定了支援的10大尖端产业，包括系统半导体、生物健康、未来移动、环保、能源、机器人、大数据和人工智能(AI)、网络安全、宇宙航空、海洋、新一代核电站、量子技术等。该项目的目标是筛选并支援可以进军国际的技术创业企业，打造有竞争力的创业生态。为了培养深度科技企业,韩国政府决定在选定产业领域挖掘1000个以上有技术潜力的创业企业,并在5年内民官共投资2万亿韩元（1人民币约合195韩元）。其中，韩国政府将投入5000亿韩元和9000亿韩元分别用于技术研发和技术商业转化,预计每个企业将直接支援8亿至31亿韩元。

此外，韩国政府还将在选定的企业中,每年选拔20个成果突出的核心企业,在2年内最多支援10亿韩元，帮助这些企业进军国际市场。

在与参会企业和机构座谈时，韩国中小风险企业部长官李永表示，"技术领先创业1000+项目"想要成功，单靠中小风险企业部的力量是不够的，需要研究部门、孵化部门和创业者齐心协力，激活资本市场，让企业走向世界。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部