人民网伦敦11月2日电 （记者周卓斌、余颖）由英国中国商会主办、中国驻英国大使馆特别支持的“中国新征程 世界新机遇——第五届中英经贸论坛”在伦敦举办。来自中英政界、工商界及学界的300 多位嘉宾齐聚一堂，共商共谋合作新机遇。

中英经贸论坛已连续举办五届，作为推动两国工商界交流互动、促进中英经贸合作共赢的重要平台，此次恢复线下举办，备受各界高度关注。

重磅嘉宾云集 共商合作新机遇

本次论坛上，中国驻英国大使郑泽光发表题为“奋进新征程、创造新机遇”的主旨演讲。郑泽光用新时代的伟大变革、伟大成就的奥秘、未来目标和中国式现代化、高质量发展以及和平与合作五组关键词向与会人士介绍了二十大的重大意义和主要成果，分享中国经济发展政策，以把握未来中国发展大势。郑泽光特别强调，两国工商界一直是中英关系的可靠推动者，希望以本次论坛为契机，为促进中英经贸等领域务实合作建言献策、贡献力量，打造更多合作新亮点，推动两国关系行稳致远，更好造福两国人民。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务全球负责人古沛勤爵士表示中国不仅是21世纪的创新者，还是未来经济发展的动力。多年来中英之间不断深化商业关系，取得诸多成果，两国可以继续发掘更多合作交流的机会。48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在致辞中强调，尽管中英两国关系面临困难，但中英双方充分了解友谊的重要性，中英贸易关系也在挑战中持续发展。英国在后脱欧时代，要实现“全球化的英国”更应保持与中国的合作，中英工商界应继续保持良好的合作关系。

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务全球负责人古沛勤爵士致辞

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里致辞

聚焦城镇升级计划 探讨中英绿色转型

数据显示，今年上半年，中英货物贸易额超过500亿美元，中国成为英国第四大贸易伙伴国、第二大货物进口来源国。中英双向直接投资存量近500亿美元。中英恢复直航，开通海上直达货运快线。双方在新能源、应对气变、保护生态、公共卫生等领域的合作持续推进。其中，3万余家在英中资企业为中英经贸合作的蓬勃发展作出了突出贡献。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建表示，英国政府提出的“城镇升级计划”及“净零目标”，为在英中资企业提供了诸多机遇，在英中资企业积极响应净零议程，将绿色发展作为商业战略的重点，中国企业已成为英国许多重要的绿色、低碳和环保项目背后的推动力之一，商会很多成员在英国可再生能源的关键领域积极开展业务，未来我们将利用中国先进的技术、产品、资本的力量来帮助加速英国的净零转型。他强调，中英两国市场、经济的高度互补性是中英经贸关系不断拓展的基础，希望中英工商界继续以开放和务实的心态，采取有力和迅速的行动，抓住机遇，为两国人民和社会创造共同利益。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建致辞

论坛现场气氛热烈、座无虚席，两个论坛分别围绕 “英国城镇升级计划下的战略与机遇”、“净零目标下中英合作的路径与行动”展开，嘉宾们各抒己见，展开了干货满满的对话和思维碰撞。

活动现场

论坛现场

(责编：徐祥丽、常红)