中国贸促会会长、中国国际商会会长任鸿斌在开幕式上致辞。人民网记者 张志文摄

人民网北京11月3日电（记者张志文、刘歌）11月3日，由中国贸促会、中国国际商会主办，APEC中国工商理事会承办的2022年APEC工商领导人中国论坛在北京举行。来自APEC各经济体工商界、科技界、学术界近200名代表线上或线下参会。

中国贸促会会长、中国国际商会会长任鸿斌在致辞中指出，加入APEC的31年来，中国始终秉持共商共建共享原则，坚持走和平发展之路、改革开放之路、多边主义之路，积极参与亚太经济技术合作，促进亚太贸易投资自由化便利化，在实现自身经济发展的同时，也为亚太地区的发展注入了强劲动能。中国工商界是全球经济合作的亲历者、受益者和贡献者。他建议中国工商界坚持创新引领，大力推进绿色产业发展；坚持扩大开放，持续深化国际经贸合作；坚持多边主义，积极参与全球经济治理。

商务部党组成员、部长助理李飞在致辞中表示，绿色发展是新发展理念的重要内容，是构建高质量现代化经济体系的必然要求。中方通过鼓励新能源汽车等绿色环保产品扩大出口、支持企业扩大绿色经济领域对外投资、积极参加绿色经济国际合作等举措，推动亚太经济绿色发展。亚太地区是全球绿色经济发展最具活力的地区之一。希望亚太工商界加强科技创新、推进产业合作、深度参与APEC平台下政策研讨，继续在推动区域绿色发展中发挥关键性作用。

国家发展和改革委员会副秘书长杨荫凯在致辞中表示，中国始终坚定不移贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，推动绿色低碳循环发展取得积极成效。碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，蕴含着巨大的市场机遇。他呼吁各国企业鼓励开展绿色低碳贸易和投资合作、支持开展低碳零碳负碳技术交流合作、推动开展第三方市场合作。

国家能源局总经济师鲁俊岭在致辞中表示，当前，世界能源格局正在发生深刻变革和调整，能源清洁低碳转型已成为不可逆转的大势，同时近两年来受新冠疫情、极端天气、地缘政治等多重因素影响，全球范围内能源供应出现紧张局面。国家能源局将优化发展方式、促进存储消纳、坚持创新驱动、健全体制机制，坚定不移推动能源转型和高质量发展。

中国大唐集团党组副书记、董事、总经理刘明胜表示，中国大唐坚决贯彻落实中国政府能源绿色转型的战略部署，聚焦碳达峰碳中和、绿色低碳转型、美丽中国建设、创新驱动绿色发展、“一带一路”倡议，加快从传统电力企业向绿色低碳能源企业转型。未来，中国大唐将坚定走绿色发展、创新发展、合作发展之路，为推动绿色经济高质量发展，贡献中国大唐力量。

APEC中国工商理事会主席、ABAC中国代表宁高宁在视频致辞中表示，在疫情和国际地缘政治影响下，APEC平台使工商界就世界经济一体化、自由贸易、可持续发展、中小企业发展等一系列议题自由交流，发挥越来越重要的作用。可持续发展、绿色发展目前是APEC尤为重要的议题。他呼吁中国工商界积极参与，在碳边境、碳税、碳交易等国际关切问题上，发出中国声音，反映中国企业走出去和参与国际竞争的诉求，在亚太经济圈发挥更重要的作用。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目在视频致辞中表示，新冠疫情和全球经济放缓背景下，日益增长的健康和环境挑战显得尤为重要，作为2022年APEC会议的东道主，泰国以推动绿色、包容和可持续的合作为目标，在“开放、连通、平衡”的主题下尽力向所有机会敞开大门。作为APEC最大的经济体之一，中国有丰富的成功经验，泰方愿与中方加强在电子商务、可再生能源、智能技术和供应链的贸易数字化等领域合作，携手努力，确保亚太地区的人民和工商界从符合社会和环境目标的长期经济增长中受益。

泰中促进投资贸易商会主席、正大集团资深副董事长李绍祝在视频致辞中表示，今年泰国很荣幸再次成为APEC工商领导人峰会的举办国，相信泰国和APEC成员的经济发展都会从中受益。泰国将继续围绕泰国4.0战略、循环经济模式和东部经济走廊，积极引入外商投资，在后疫情时代重新建立更健康、更绿色、更具包容性的经济体系。

美国APEC国家中心主席莫妮卡·哈迪·惠利在视频致辞中表示，当前亚太地区的经济体需要携手合作，共同应对气候变化的影响，鼓励可持续经济发展。APEC在推动以创新方法减少产品全周期碳排放方面具有独特地位，有能力帮助确保各经济体在迈向低碳供应链的发展中不致落后。美国工商界期待通过ABAC同APEC经济体，推动亚太地区实现更大程度的可持续发展。

本届论坛以“走向绿色经济”为主题，围绕“亚太经济：应对变革，共同繁荣”“引领新能源高质量发展”“迈向‘零碳’制造”等议题进行专题研讨。会议期间，还发布了“可持续中国产业发展行动”2022年度报告《超越净零碳》、《可持续中国企业发展实践指南》（2022）、“可持续中国产业发展行动”2022年度产业案例等。

(责编：徐祥丽、常红)