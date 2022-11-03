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中美三地线上举办云南传统建筑研讨会

2022年11月03日15:44 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月2日电 2日晚，由云南昆明理工大学、大理州喜林苑客栈和美国西德威尔友谊学校共同主办的“循迹云南”——云南传统建筑研讨会在昆明、大理和华盛顿三地同步线上举行。为推动美国“中国民居”复建项目更好开展，中国驻美国大使馆教育处张云参赞赴西德威尔友谊学校会场出席活动并致辞。

　　张云在致辞中回顾了中国驻美国大使秦刚数月前访问“中国民居”复建项目的生动情景，感谢西德威尔友谊学校约翰·弗劳尔博士向美国民众特别是青少年展现中国传统建筑的文化底蕴，为推动中美教育文化交流作出贡献。

　　他表示，秦刚大使和驻美使馆高度重视该项目的开展，积极协调云南省对项目后续建设给予协助和支持。本次研讨会的成功举办标志着双方在保护、传播中国传统建筑文化方面的新起点，为促进中美人民友好交流搭建了新平台，期待双方携手为促进中美人文交流作出更大贡献。

　　弗劳尔博士和与会中美专家学者分别介绍了中国民间建筑、云南传统建筑的历史和特点，回顾了中美青少年友好交流项目发展历程，并就民居复建和建筑文化等问题与中美师生进行线上交流。会上，昆明理工大学宣布将向“中国民居”复建项目捐赠瓦片。

　　来自西德维尔友谊学校和昆明理工大学的中美师生以及美国的中国文化爱好者约一百余人参加活动。

(责编：燕勐、崔越)

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