人民网曼谷11月3日电 （记者孙广勇）11月3日，由中国驻泰使馆与泰国贸易院共同主办，泰国中国企业总商会、中国机电产品进出口商会作为支持单位，以“连接打造共赢、绿色推动增长”为主题的中泰投资论坛在曼谷成功举办。本次论坛是自新冠肺炎疫情发生以来，中泰联合举办的规模最大、规格最高、覆盖面最广的投资论坛。泰国总理巴育、副总理兼能源部长苏帕塔纳蓬、泰国贸易院主席萨南，中国驻泰国大使韩志强、安徽省副省长周喜安、商务部部长助理李飞、云南省商务厅厅长李晨阳，以及中泰两国经贸主管部门负责人、商（协）会和企业代表等800余人线上线下方式参会。

巴育致辞表示，泰国政府的生物-循环-绿色经济发展理念与中国的全球发展倡议相契合，期待与中国加强发展战略对接，深化互联互通，欢迎中国企业来泰投资。

泰国贸易院主席萨南表示，本次论坛将促进中泰投资贸易的不断深化发展。

韩志强表示，今年是中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年，中泰关系站在新的历史起点上，本次论坛既是为APEC盛会热身暖场，更为中泰密切合作、融合发展、构建中泰命运共同体注入强劲动力。

李飞表示，中泰两国积极推进“一带一路”合作项目，中方愿从挖掘贸易投资潜力、拓展新兴领域合作、提升互联互通水平、深化区域经济融合等四个方面加强与泰国的合作。

周喜安表示，安徽产业完备，希望与泰国就共建“两国双园”模式加强沟通，推动产能合作迈出坚实步伐。

李晨阳表示，期待与泰国共享中老铁路新机遇，携手开创云南与泰国经贸合作新篇章。

开幕式后同步举行2个平行分论坛，15位嘉宾围绕高科技、创新园区、农业和新能源四个领域展开充分的讨论和交流，为两国企业开展合作、扩大投资建言献策。

本次论坛还发布了《中泰贸易投资联合研究成果摘要》。中泰贸易投资联合研究是由中国驻泰国使馆联合泰国贸易院共同发起，云南大学与朱拉隆功大学组建的“中泰贸易投资联合研究”课题组，对中国投资泰国现状、问题与障碍进行深入研究。

《摘要》指出，中国在泰国的投资总额持续增长，投资领域不断扩大，对泰国经济发展发挥了重要作用。针对中国对泰国投资面临的问题和障碍，《摘要》建议：第一，完善中泰贸易投资合作机制。第二，拓宽中国对泰投资合作领域。第三，扩大中泰工业园区开发合作。第四，加强中泰人力资源开发合作。第五，完善投资泰国信息服务系统。

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