新华社阿尔及尔11月3日电（国际观察）阿盟峰会：共同行动应对新挑战

新华社记者李芮 吴天雨

第31届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）11月1日至2日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行，峰会强调阿拉伯国家应加强共同行动以应对粮食、能源等新挑战，重申巴勒斯坦问题的核心地位，呼吁停止阿拉伯世界的流血冲突。

强调共同行动

本届峰会是2019年后举行的首次峰会。除被暂停资格的叙利亚外，其余21个阿盟成员国的领导人或高级官员以及联合国秘书长古特雷斯、阿盟秘书长盖特等出席了会议。

本届峰会以“团结”为口号。东道国阿尔及利亚总统特本在开幕式上说：“世界正经历前所未有的变局，阿拉伯世界在经历动荡不安，本届阿盟峰会的召开正逢其时。”

会议闭幕时发表声明强调，阿拉伯世界应加强共同行动并实现现代化，反对一切干涉阿拉伯国家内政的做法，坚持阿拉伯国家的问题由阿拉伯人解决。

上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建认为，阿拉伯国家出现一些新的共性，普遍更加注重发展，多国依据各自国情制定了发展规划和愿景方案，阿盟峰会时隔三年半回归，迎来了新局面。

聚焦粮食能源

本届峰会在乌克兰危机和西方对俄罗斯制裁冲击世界粮食、能源市场之际召开，如何应对成为峰会聚焦的重点。会议声明强调，阿拉伯国家将共同应对粮食、能源等挑战，并使这些努力制度化。

埃及、阿尔及利亚、摩洛哥和黎巴嫩等国粮食严重依赖进口，粮价大幅上涨对这些国家粮食安全构成严重挑战。峰会通过一项新的阿拉伯粮食安全战略，希望采取新的农业战略保证粮食安全。位于日内瓦的阿拉伯和地中海世界研究中心主任哈斯尼·阿比迪认为，粮食安全问题对阿拉伯民众至关重要，上述战略是本届峰会的一项重要成果，有利于各国激发潜能，减少对外国粮食依赖。

能源问题也是阿拉伯国家高度关注的议题。本次峰会赞赏石油输出国组织（欧佩克）成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”为确保全球能源市场稳定和该领域投资可持续性所采取的保护能源生产国和消费国的平衡政策。

“欧佩克+”此前宣布11月起大幅减产，引发美国政府不满，美方甚至威胁将“重新评估”与阿拉伯产油大国沙特的关系。但阿盟一直对“欧佩克+”减产决定表示支持。分析人士认为，这反映出油气资源丰富的阿拉伯国家基于对自身发展和安全的追求，明显增强战略自主性。

支持巴勒斯坦

此次会议的另一项重要内容是重申巴勒斯坦事业的核心地位和对巴勒斯坦人民权利的绝对支持。

特本在峰会上强调：“巴勒斯坦问题仍是我们关注的核心问题，也是我们最优先考虑的问题。”他呼吁重申阿拉伯国家对阿拉伯和平倡议的集体承诺，以保障巴勒斯坦人民在“两国方案”基础上建立独立国家。

刚刚接任阿盟轮值主席国的阿尔及利亚此前积极推动巴勒斯坦内部和解。在其斡旋下，包括巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在内的14个巴政治派别于10月13日在阿尔及尔签署和解协议。协议指出，巴勒斯坦解放组织（巴解组织）是巴人民唯一合法代表；各方同意采取切实步骤实现民族和解，并从协议签署之日起一年内举行大选。

阿尔及尔大学教授陶菲克·布卡德认为，本届峰会取得的重要成果之一就是，阿拉伯国家就巴勒斯坦问题达成一致，阿盟将在国际场合为巴勒斯坦发声。

此外，峰会还呼吁维护阿拉伯世界和平，盖特表示希望各国“停止威胁阿拉伯民族现在和未来的流血冲突”。会议声明就持续动荡的也门局势表示，支持该国实现全面政治和解以保障其统一、领土完整、安全与稳定，更新停战协议是也门政治和解的重要一步。（参与记者：杨振海、黄灵、许苏培）

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