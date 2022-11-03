新华社联合国11月2日电 第77届联合国大会2日举行全会，审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”议题。中国常驻联合国副代表戴兵出席会议并发言，敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁。

戴兵说，美国对古巴等国家持续施加一系列单边强制措施，严重违背2030年议程国际共识，严重损害各国人民的生存权和发展权，与和平发展、合作共赢的国际潮流格格不入，与各国复苏发展的努力背道而驰，必须立即终止。

戴兵指出，联合国大会连续29次以压倒性多数通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，敦促所有国家遵守《联合国宪章》和国际法准则，撤销或废除任何形式具有“治外法权”效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人的合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施。这代表了国际社会的正义呼声，必须得到切实执行。

戴兵说，令人遗憾的是，美国对古巴的经济、商业和金融封锁非但没有停止，反而不断加剧。在新冠疫情暴发后，美国实施了数十项对古巴的制裁措施。这严重违背《联合国宪章》的宗旨和原则及联大有关决议，严重限制古巴人民获取抗疫复苏所需药物、疫苗和物资，严重阻碍古巴人民实现消除贫困等可持续发展目标的努力，也严重影响了其他会员国与古巴的正常经济、金融和发展合作。国际社会应予同声谴责。

戴兵说，中方一贯主张尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其他手段对他国实施单边强制措施。中方敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同其他会员国发展正常的国家间关系。这符合美古两国人民共同利益，也有利于地区的和平稳定。中国将再次投票支持古巴在本议题下提交的决议草案。

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