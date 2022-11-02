人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

土耳其中国商务交流会在伊斯坦布尔举行

2022年11月02日21:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊斯坦布尔11月2日电（记者沙达提）土耳其中国商务交流会11月1日晚在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行，中土双方代表就加强两国高质量经济合作前景进行深入探讨。

　　中国驻土耳其大使刘少宾、土耳其对外经济关系委员会主席奥尔帕克、土耳其中资企业总商会会长周延泉、土耳其中国商务理事会会长库尔多如等约100人与会。

　　刘少宾表示，中国正在加快构建国内国际双循环新发展格局，土耳其也正致力于新发展愿景，双方要加快推进“一带一路”倡议同土“中间走廊”计划对接取得更多新成果，打造数字经济和绿色经济新平台，实现更高水平互利共赢。

　　奥尔帕克说，土中经贸合作前景广阔，互补性强，希望两国经贸合作均衡有序向前发展。他希望两国商业界积极为推动和促进土中经贸合作献计献策。

　　库尔多如说，中国是土耳其非常重要的经贸合作伙伴，中国对土耳其的重要性正与日俱增，双方正努力进一步扩大两国间的贸易合作。

　　周延泉说，近年来中土两国经贸关系不断迈上新台阶，希望双方企业界加深相互了解，在加强相互投资的同时，促进两国企业家在第三国市场的合作。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部