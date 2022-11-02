新华社伊斯坦布尔11月2日电（记者沙达提）土耳其中国商务交流会11月1日晚在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行，中土双方代表就加强两国高质量经济合作前景进行深入探讨。

中国驻土耳其大使刘少宾、土耳其对外经济关系委员会主席奥尔帕克、土耳其中资企业总商会会长周延泉、土耳其中国商务理事会会长库尔多如等约100人与会。

刘少宾表示，中国正在加快构建国内国际双循环新发展格局，土耳其也正致力于新发展愿景，双方要加快推进“一带一路”倡议同土“中间走廊”计划对接取得更多新成果，打造数字经济和绿色经济新平台，实现更高水平互利共赢。

奥尔帕克说，土中经贸合作前景广阔，互补性强，希望两国经贸合作均衡有序向前发展。他希望两国商业界积极为推动和促进土中经贸合作献计献策。

库尔多如说，中国是土耳其非常重要的经贸合作伙伴，中国对土耳其的重要性正与日俱增，双方正努力进一步扩大两国间的贸易合作。

周延泉说，近年来中土两国经贸关系不断迈上新台阶，希望双方企业界加深相互了解，在加强相互投资的同时，促进两国企业家在第三国市场的合作。

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