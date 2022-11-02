新华社德国弗莱堡11月1日电（记者单玮怡 何丽丽）中德两国建交50周年庆祝活动11月1日在德国南部城市弗莱堡市中心的历史商人大厅举办。

德国联邦议院德中议员小组主席汉斯-彼得·弗里德里希、中国驻德国大使馆公使曾颖如、中国驻法兰克福总领事孙从彬以及德国各界人士、在德华侨华人和中资机构代表等200余人出席活动。

弗里德里希在致辞时表示，50年来，德中两国和衷共济、携手发展，取得了令人瞩目的成就。当今世界面临更多不稳定因素，双方更应守护好沟通与交流的桥梁，共同应对全球性挑战，为促进世界经济发展，维护世界和平与稳定作出贡献。

曾颖如在致辞中表示，50年来，中德两国秉持求同存异、互利合作的精神，中德交流合作成绩有目共睹，给两国人民带来了实利，为世界经济尤其是开放贸易作出了贡献。中德经济界合作奉行平等互利原则，这一理念始终贯穿过去半个世纪以来的中德关系，希望并相信这一宝贵经验能继续伴随中德合作下一个50年。期待双方保持密切沟通与合作，巩固发展全方位战略伙伴关系。

此次庆祝活动由德国南巴登地区德中协会主办。

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