人民网北京11月2日电 （钟文兴）来自东盟国家的青少年1日通过网络视频与正在中国空间站执行任务的神舟十四号航天员进行了一场“天宫对话”活动。

当天活动的主会场设在北京王府学校，并在文莱、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南等地设立分会场。

在连线中，东盟国家青少年代表就航天员在太空中最大的挑战、是否可以使用手机并上网、如何喝水进食、成为宇航员最重要的素质等问题踊跃提问。陈冬、刘洋、蔡旭哲三位航天员一一悉心解答。

神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲回答东盟国家青少年的提问。中国—东盟中心供图

航天员们祝福青少年们的航天梦早日成真，并表示期待中国同东盟国家合作取得更加丰硕的成果。

连线环节结束后，在北京主会场，曾分别执行神舟七号和神舟十二号飞行任务的航天员刘伯明进行了现场授课，并同青少年代表亲切互动。。

中国外交部部长助理吴江浩在视频致辞中表示，探索浩瀚宇宙始终是人类共同的梦想。三十年来，中国几代航天人不断奋斗、攻坚克难，发展航天事业，建设航天强国，取得了举世瞩目的成就。中国与东盟是好邻居、好朋友、好伙伴。近年来，双方在空间技术应用、通信卫星、航天测绘等方面开展了密切交流合作。希望中国东盟青少年既仰望星空，又脚踏实地，努力学习科学知识，担当起探索宇宙奥秘的大任，共同开创全人类更加美好的未来。

中国—东盟中心秘书长史忠俊在北京主会场致辞表示，中国为和平利用太空作出了开创性贡献。他表示，中国和东盟国家重视太空合作，都相信人类将继续从太空探索及和平利用太空中获益。他希望今天的活动能激发双方青少年的浓厚兴趣，提升科学探索能力，未来有机会为中国与东盟各国空间科学技术发展做出贡献。

印度尼西亚驻华大使周浩黎代表东盟国家驻华使馆发表视频致辞表示，感谢中方举办此次“天宫对话”活动，活动为东盟国家驻华使节和青少年同中国航天员互动提供了绝佳机会，将极大激发青少年对探索太空和学习科学的兴趣，进一步增进东盟—中国人文交流。

本次活动由世界知识出版社、中国—东盟中心共同主办。

中国外交部部长助理吴江浩视频致辞。中国—东盟中心 供图

中国—东盟中心秘书长史忠俊致辞。中国—东盟中心供图

印度尼西亚驻华大使周浩黎致辞。中国—东盟中心供图

东盟国家青少年代表向神舟十四号航天员提问。人民网 王婧摄

东盟国家青少年代表向神舟十四号航天员提问。人民网 钟文兴摄

陈冬、刘洋、蔡旭哲回答东盟国家青少年提问并送上寄语。人民网 王婧摄

航天员刘伯明现场授课。人民网 钟文兴摄

现场青少年代表对航天员刘伯明提问。人民网 王婧摄

(责编：徐祥丽、常红)