当地时间10月31日，欧盟贸易部长非正式会议在捷克召开，欧盟与美国的贸易争端成为备受关注的话题。

在10月31日的发布会上，负责经济事务的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯指出，美国《通胀削减法案》规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业构成了不公平竞争。捷克工贸部长西克拉则表示，美国的《通胀削减法案》“不可接受”。

捷克工贸部长 西克拉：我就直白地说吧，我认为法案目前的形式对于欧盟来说是不可接受的。

瑞典贸易部长福塞尔在非正式会议开始前也对媒体表示，《通胀削减法案》里有些内容让人感到担忧，与世贸组织规则不符。

美国的《通胀削减法案》在今年8月17日正式生效，部分条款涉及美国政府为本土电动车企业提供高额补贴，充斥着贸易保护主义，这也是本次欧美双方争论的焦点。欧盟与美国上周成立了特别小组，准备就《通胀削减法案》进行谈判，首次会议计划于本周晚些时候举行。此前，德国和法国两个欧洲领先的汽车制造国已经公开表达了对美国的不满。法国总统马克龙和德国总理朔尔茨在上周会面时达成共识，如果美国不让步，欧盟应该采取报复措施，马克龙甚至提出了“买欧洲货法案”的想法。

德媒：所谓“跨大西洋和谐”具有欺骗性

德国《商报》的一篇报道称，“欧洲必须减少对美国的依赖”，所谓的“跨大西洋和谐”是具有欺骗性的。

德国阿伦应用技术大学经济学教授克雷斯近日在德国经济新闻网撰文称，美国有意阻止德俄之间的合作，这将导致德国经济遭受负面影响，面临“去工业化”的问题。而美国有兴趣加剧俄乌危机并扩大对俄敌对行动，是为了服务其经济利益，达到削弱欧洲工业潜力的目的。

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