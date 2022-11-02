新华社哥本哈根11月2日电（记者林晶）根据丹麦统计局2日凌晨公布的初步统计结果，由社会民主党领导的中左联盟“红营”在1日举行的议会选举中胜出。

初步统计结果显示，“红营”获得议会179个席位中的87席，自由党和保守人民党领导的中右联盟“蓝营”获得72席，由前首相拉尔斯·勒克·拉斯穆森新创立的中间派政党“温和党”异军突起，获得16席成为议会第三大党。

丹麦议会为一院制，议员经普选产生，任期4年。其中，格陵兰和法罗群岛各占2席。丹麦媒体根据惯例预测，“红营”将很可能获得来自格陵兰和法罗群岛的3个支持票而能维持现有的中左联盟多数政府。

然而现任首相、社民党主席弗雷泽里克森在选后演讲中表示，她仍将遵循选前承诺，寻求建立一个跨“左右”党派的联合政府。弗雷泽里克森将在2日晚些时候面见丹麦女王玛格丽特二世并提交辞呈，解散政府。

丹麦此前的一次议会选举于2019年6月5日举行。受2020年底丹麦“杀貂门”事件影响，同属中左联盟的激进党对弗雷泽里克森表示不满，并要求最迟在今年10月议会季开幕时宣布提前举行大选，否则将对其发起不信任投票。10月5日，弗雷泽里克森在首相官邸外召开新闻发布会，宣布将于11月1日提前进行议会选举。

2020年11月，由于丹麦出现多个养殖貂将变异新冠病毒传染给人的病例，丹麦政府决定宰杀全国养殖貂，随后大量养殖貂遭宰杀后掩埋在丹麦西部一处军事区域。附近居民担心，掩埋貂的土地可能污染饮用水源，带来潜在公共卫生风险。

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