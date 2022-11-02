新华社伊斯兰堡11月2日电 专访：中巴经济走廊促进了巴基斯坦社会经济发展——访巴基斯坦规划、发展与特别项目部长伊克巴尔

新华社记者蒋超

中巴经济走廊建设促进了巴基斯坦的社会经济发展，使巴基斯坦走上繁荣进步之路，巴规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔日前在首都伊斯兰堡接受中国媒体联合采访时表示。

应国务院总理李克强邀请，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫于11月1日起对中国进行正式访问。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部在该国负责中巴经济走廊事务。作为部长，伊克巴尔表示，中巴经济走廊不仅是共建“一带一路”的重要先行先试项目，也是巴中特殊友谊的重要体现。

伊克巴尔说，中巴经济走廊建设第一阶段取得显著进展，其中的能源电力项目为巴解决此前面临的严重电力短缺问题提供了极大帮助。中巴经济走廊建设还帮助巴建成了多条世界一流水平的公路。如今巴已建成东部、南部与北部各地区高效、高速连通的公路网络，促进了互联互通，也为巴旅游业发展创造了新机遇。

瓜达尔港在中巴经济走廊建设中也得到了巨大发展。伊克巴尔说，无论是瓜达尔港自由区、海水淡化厂、中国援建的职业技术学院、中巴友谊医院、法曲尔小学等已建成或在建项目，还是中国向瓜达尔民众捐赠的太阳能发电系统设备，都促进了当地社会经济发展。

伊克巴尔说，中巴经济走廊已进入高质量发展的新阶段，将着力开发工业、农业、现代化和信息技术领域项目。走廊项下建设启动的特殊经济区为巴基斯坦人民创造了更多就业机会，提高了国家工业化水平，推动了出口增长。他表示，巴方期待更多中企来巴设厂投资兴业，将为中企提供特殊激励政策以促进投资。

伊克巴尔表示，相信巴总理夏巴兹的访问必将推动巴中合作迈上新台阶。在当今世界面临严峻挑战的背景下，中国提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议等为包括巴基斯坦在内的广大发展中国家实现可持续发展目标提供了新途径。巴方期待与中方在信息技术、可再生能源、推动促进企业投资以及提高出口贸易等领域进一步合作。巴方还希望向中方学习发展经验，推动实现国家现代化。

伊克巴尔还对中方为巴洪灾受灾民众提供帮助表示感谢。他说，巴方期待同中方加强合作，以加强防灾能力建设，提升本国基础设施水平。

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