新华社加拉加斯11月1日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗和哥伦比亚总统佩特罗11月1日在委首都加拉加斯会晤，双方表示将致力于进一步深化双边关系和推动拉美地区一体化。这是自2019年以来两国元首首次会晤。

马杜罗在会晤后对媒体表示，双方一致同意在贸易、经济、边境安全、打击贩毒以及加强两国外交关系等方面展开合作。

他还说，两国同意为拉美区域一体化而共同努力，包括进一步发挥拉共体的作用、促进委内瑞拉重回安第斯共同体，以及在联合国层面就多极化世界格局及全球气候变化问题上表明拉美和加勒比地区的共同立场等。

佩特罗表示，哥伦比亚与委内瑞拉此前断交数年是“反历史”和“反自然”的，应进一步推动哥委两国之间和拉美整个地区的一体化进程。

为迫使马杜罗政府下台，美国政府拒绝承认马杜罗在2018年大选中赢得连任，施压哥伦比亚等多个拉美国家跟随美国支持自封“临时总统”的委内瑞拉反对派人士胡安·瓜伊多，甚至策划从哥边境入侵委内瑞拉。马杜罗政府多次谴责哥上届政府协助美国干涉委内政，并于2019年2月宣布与哥断交。

今年8月佩特罗出任哥伦比亚总统后，改变了上届政府反对马杜罗政府的立场，双边关系迅速回暖。由佩特罗任命的驻委大使8月底向马杜罗递交国书，两国外交关系恢复。9月9日，两国总统同时宣布9月26日重新开放两国边境并恢复航班往来。

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