国家统计局日前发布数据显示，2021年中国创新指数达到264.6，比上年增长8%，创新环境、创新投入、创新产出和创新成效指数较上年均有所上升。中国外交部发言人赵立坚在今天（1日）的例行记者会上说，我注意到国家统计局官方消息表示，2021年中国创新发展水平加速提升，创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出较快增长，成效进一步显现，为推动高质量发展提供了有力支撑。

赵立坚说，10年来，中国加快推进科技自立自强，全社会研发经费支出从1万亿元增加到2.8万亿元，居世界第二位，研发人员总量居世界首位。基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，中国进入创新型国家行列。

赵立坚指出，世界知识产权组织发布的2022年全球创新指数排名显示，中国从2012年的第三十四位上升至第十一位，这有力地印证了中国在科技创新领域取得的成就。

赵立坚说，世界知识产权组织总干事表示，中国以非常全面的方式创建创新生态系统，这是中国成功的一个重要因素。中国科技实力提升也不断为全球科技发展和进步贡献力量。我们一贯致力于同各国开展科技创新合作，共享发展红利，旗帜鲜明地反对科技霸权和脱钩断链。当前中国已经与160多个国家和地区建立科技合作关系，签订110多个政府间科技合作协定，高铁、菌草、新冠疫苗等创新成果已经为世界人民共享，成为中国最亮眼的名片。中国将继续坚持创新驱动发展战略，以更加开放的姿态继续同各国加强科技创新合作。

（总台记者 申杨 孔禄渊）

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