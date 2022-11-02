参考消息网11月1日报道据日本《日经亚洲》杂志网站10月31日报道，中国国际进口博览会（进博会）将于11月5日在上海开幕。此次展会预计将吸引来自上百个国家和地区的约3000家企业参展，它们渴望在中国这个庞大的消费市场销售商品。

在这一年度展会期间，拍卖行苏富比将推出其线上平台。此外，博世、欧莱雅、松下等品牌也将在展会上展示最好的一面。

另据拉美社10月29日报道，中国东部城市上海正在进行最后的准备工作，以迎接即将抵达的第五届中国国际进口博览会与会者，该博览会被视为进入中国国内市场的一扇大门。

报道称，预计将有数千人抵达该市，他们将接受严格的疫情防控，以避免出现新的感染。

在11月5日至10日的展会期间，除了在酒店和展览场馆采取的措施外，上海还指定医疗机构并动员医护人员应对可能的紧急情况。

据报道，本届进博会将有约3000家参展企业参加，与前几届一样，部分参展商将是中国企业的代表，还将有一些参展商进行线上展览展示。

中国于2018年举办首届进博会，该展会旨在提高开放水平，促进经济全球化和“一带一路”倡议的发展。“一带一路”倡议的灵感来自古老的贸易路线，通过庞大的基础设施和合作网络加强地区间的互联互通。

报道称，进博会为各参展商提供了一个向中国市场展示旗舰产品和服务的机会，以推进潜在的业务合作。预计本届展会签署的协议将有所增加。

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