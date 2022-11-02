海外网11月1日电据美国《新闻周刊》10月30日报道，受美国国内通货膨胀、供应链问题和禽流感暴发等因素影响，今年或将成为美国“史上最贵的感恩节”。

美国金融领域专家泰德·詹金在接受采访时表示，美国的面粉价格上涨逾20%，面包上涨17%，牛奶也上涨17%，“人们所钟爱的感恩节配菜无一例外，价格都上涨了两位数。美国人需要为此做好准备。”詹金表示，当前美国物价不会迅速回归正常水平，并认为今年可能会迎来“史上最贵的感恩节”。

农业经济学家克利格则表示，美国农业面临的最根本问题在于更为高昂的粮食生产成本。此外，禽流感暴发严重波及了国内的火鸡和蛋鸡养殖业，“目前，乳制品和鸡蛋价格涨幅最大。”

《纽约时报》10月中旬发布的一项民意调查显示，通货膨胀是美国当前面临的“最重大问题”。美国劳工统计局数据显示，目前，美国居民消费价格达到40年来最高位。与2021年相比，美国居民在食品杂货方面的平均支出增加了12%，也是自1979年以来最大的年增幅。（海外网/张霓 实习编译/禹椰柳）

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