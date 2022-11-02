巴基斯坦伊斯兰共和国总理夏巴兹·谢里夫11月1日起对中国进行正式访问。在行前接受中国媒体联合采访时，夏巴兹表示，中国始终坚持推进经济全球化，“一带一路”建设为国际社会作出了巨大贡献，巴基斯坦期待能够进一步扩大巴中两国各领域的合作。

“能够成为中共二十大后首批访问中国的外国领导人之一，我心里感到非常温暖，也感到非常荣幸和感动。”夏巴兹认为，自己此次受邀访华体现了两国友谊的深度，也体现了两国之间互相理解、互相联系的强大力量，希望这次正式访问能进一步巩固两国关系，继续强化双方在商业、贸易以及战略方面的合作。巴方期待与中国在各领域进一步扩大合作。

“从1981年首次访华至今，我每次访华都能感受到中国日新月异的变化。”夏巴兹回忆自己访华之旅时说到，中国不仅在经济领域快速发展，在社会、文化等领域都是如此。中国从一个积贫积弱的国家发展成为一个繁荣、富裕的国家，这是人类历史上前所未有的奇迹，巴基斯坦希望能够借鉴中国在这一方面的经验。夏巴兹认为，在坚持自身发展道路的同时，中国还坚持推进经济全球化及其互动机制，这是当今国际社会十分需要的做法，也是巴方一直想要效仿的事情。

作为互动机制之一的“一带一路”便是实例。夏巴兹表示，中国提出的“一带一路”倡议为国际社会作出了巨大贡献，巴基斯坦更是“一带一路”和中巴经济走廊建设的受益者。在“一带一路”和中巴经济走廊的帮助下，巴基斯坦的基础设施建设得以快速发展，能源结构也得到了改善。夏巴兹提到，中巴经济走廊框架下的基础设施建设改变了巴基斯坦国内从北到南以及从东到西的道路连接。例如，从拉合尔到卡拉奇的路程从20多个小时缩短到约12个小时。未来，巴方期待“一带一路”和中巴经济走廊能够发挥更大作用。

夏巴兹表示，在巴基斯坦遭遇了史无前例的洪水灾害后，中国政府、中国人民和许多中国企业向巴基斯坦慷慨地伸出援手，第一时间给巴基斯坦捐助了帐篷等大量救灾物资，巴方十分感谢中方提供的支持和援助。（经济日报驻伊斯兰堡记者 施普皓）

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