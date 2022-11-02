新华社耶路撒冷11月1日（记者王卓伦 张天朗） 一块用中文拼音写着“你好，来自耶路撒冷”的小黑板，醒目地挂在以色列出版家皮埃尔·拉维位于西耶路撒冷的家中，成为他独特的迎客标识。

旁边柜子上，和拉维孩子们照片并排摆放的，是从中国寄来的获奖证书和奖杯——中华图书特殊贡献奖。“这些都是我的骄傲。”拉维对新华社记者说。

中华图书特殊贡献奖是出版界最高涉外奖项，由国家新闻出版署主办，纳入国家荣誉框架下。2020年12月，第十四届中华图书特殊贡献奖隆重颁发给了15个国家的15位获奖人，表彰他们为推动中国出版业走出去、促进中外文明交流互鉴作出的突出贡献。拉维就是获奖人之一。

“接到邮件通知的那一刻，我简直不敢相信自己的眼睛，感到非常惊喜。这份殊荣是对我所作努力的肯定，使我沿着这条路走下去的信念变得更加坚定。”回忆起得知获奖时的情景，拉维仍激动不已。

4月11日，以色列出版家皮埃尔·赫泽尔·拉维在位于耶路撒冷的家中与第十四届中华图书特殊贡献奖的奖杯和证书合影。新华社记者王卓伦摄

幼时起，拉维便开始阅读与中国有关的书籍，遥远的东方文明古国令他心驰神往。当时，市面上关于中国的希伯来语书籍非常有限，且内容多局限在历史领域，让拉维非常遗憾。

儿时的遗憾，后来变成了拉维在职业领域探索的动力。他成立了以自己名字命名的出版社，积极与中国出版社合作，陆续将20余本中国图书编译成希伯来语出版，其中包括介绍中国发展理念的书、小说和学术类教材等。他与女儿合著的两本儿童读物也被编译成中文在中国出版。

“以这样的方式与中国建立联系，了却了我儿时的心愿，也让我更加深入地了解中国。”拉维说。

拉维家中写着“你好，来自耶路撒冷”的小黑板。视频截图

2019年，拉维访问成都，第一次品尝辣味十足的火锅，亲眼看到了憨态可掬的大熊猫。他说，中国城市的快速发展让人惊叹不已，他也更加意识到促进以中两国人民彼此了解的重要性。

如今，拉维对中国社会的发展持续保持关注，他对中共二十大报告中“中国式现代化”的理念尤为印象深刻。他说，在一个拥有14亿人口的大国实现现代化实属不易，但在中国共产党的坚强领导下，困难被一一克服，中国人民走出了一条符合自己国情的、不同于西方的现代化之路。

拉维说，“我相信书籍构架起了相互理解的桥梁，以色列作家，特别是像我这样的作家，可以把中国这种文化和治国理政经验更好地介绍给希伯来语读者。”（剪辑：王玉珏；编辑：马晓燕、王科文、杨爱华、何梦舒、李勍、周良、马骁）

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