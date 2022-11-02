新华社北京11月1日电 综述：多国媒体热议梦天实验舱发射和对接成功

新华社记者

据中国载人航天工程办公室消息，空间站梦天实验舱发射入轨后，于北京时间11月1日4时27分成功对接于天和核心舱前向端口。多国媒体就此发表文章，热议中国空间站这次浪漫的“太空之吻”。

俄罗斯各大主流媒体密集报道梦天实验舱发射成功并与空间站组合体在轨完成交会对接的消息。国际文传电讯社报道说，随着这次交会对接，中国空间站即将完成建设，太空实验室将开始全面运行，随后进行的相关科学实验及其结果对于载人航天的未来非常重要。

“一大群摄影爱好者、太空发烧友和观众在毗邻的海滩上观看了这次发射，”美国哥伦比亚广播公司报道说，“许多人挥舞着中国国旗，穿着印有‘中国’字样的衣服，反映出强烈的国家自豪感。”

后续，梦天实验舱将与天和核心舱、问天实验舱形成空间站“T”字基本构型组合体。路透社报道说，设计寿命至少为10年的中国空间站的建成，将是中国太空探索的一个里程碑。报道说，国际空间站可能会在近10年内停止运行，如果它在未来几年退役，在中国空间站进行实验的国际需求也会增加。

早在2019年，中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室就联合宣布了中国空间站科学实验首批入选项目。如今，瑞士、波兰、德国、意大利等17个国家的科学实验项目被确定入选中国空间站。

英国《自然》杂志报道说，至少1000项科学实验将在中国空间站进行，主要涉及中国研究人员，也包括其他国家研究人员的项目。美国《时代》杂志网站刊文说，天宫空间站是开放的。

《印度时报》在关于中国梦天实验舱发射成功的报道中说，中国实现了长期持续的在轨载人飞行，天宫空间站很可能成为中国太空影响力日益增长的象征。

作为中国空间站第二个科学实验舱，也是国家太空实验室的重要组成部分，梦天实验舱将与空间站其他两舱实现控制、能源、信息、环境等功能的并网管理，共同支持空间站开展更大规模的空间研究实验和新技术试验。

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