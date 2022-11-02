新华社新德里11月1日电（记者赵旭）《印度快报》1日报道说，印度古吉拉特邦桥梁断裂事故死亡人数已升至135人，另有近百人受伤。目前，救援工作仍在进行。正在古吉拉特邦访问的印度总理莫迪已前往事故现场视察搜救工作进展。

当地时间10月30日晚6时40分左右，位于古吉拉特邦莫比地区默丘河上的一座拉索桥突然断裂，导致数百人落水，其中包括不少妇女和儿童。当地应急管理部门、印度陆海空三军组成的救援队在事故发生后前往现场展开搜救。印度新德里电视台网站11月1日报道说，已有177人获救，伤者已被送往医院。

《印度快报》报道说，今年3月，当地政府授权一家企业对这座桥梁进行维护和管理。报道援引莫比市政厅首席干事桑迪普辛·扎拉的话说，这家企业在修缮完毕后未向政府部门报备，并在没有通知政府的情况下向游客开放。市政当局尚未给修缮后的桥梁颁发任何安全许可。

报道说，莫比警方已经以“过失致人死亡”为由对负责桥梁维护和管理的机构以及在调查过程中可能出现的其他责任人进行立案调查，并逮捕了9名嫌疑人。

多家印度媒体报道说，事发时桥面上有至少400人，桥面负荷超过了这座桥的设计承载能力，这也可能是导致事故发生的原因之一。

古吉拉特邦政府已任命一个由政府官员和警察组成的5人小组负责调查事故具体原因，调查结论或将于几天后公布。印度最高法院也已将对断桥事故进行司法调查的申请列入程序，并将于11月14日召开首次听证会。

(责编：燕勐、刘洁妍)