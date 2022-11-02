人民网北京11月2日电 （记者张丽娅）“亲仁善邻，国之宝也”，中日两千年的交往史证明，睦邻友好合作关系符合两国和两国人民根本利益。在中日邦交正常化50周年之际，人民网推出“亲历者说”访谈栏目，重温半世纪来友好合作历程，探寻如何构建契合新时代要求的中日关系。本期嘉宾为北京大学国际关系学院教授于铁军。

1994年，笹川日中友好基金在北京大学设立“国际关系研究讲座”研究生项目，于铁军因英语成绩较好“偶然”入选，成为该项目第一批学生中的一员。“入学前并没有想研究日本，纯属巧合。”于铁军笑着说。

在近30年的中日关系研究中，于铁军重点关注安全与防务领域，编写了《中日安全与防务交流：历史、现状与展望》《中日历史认识共同研究报告（战前篇）：中日战争何以爆发》等学术著作。2010年之后，钓鱼岛问题成为中日之间一大不稳定因素。于铁军回忆说：“当时双方的公船有比较近的接触，很容易发生碰撞，如果不采取一些危机管控的措施，可能会擦枪走火。于是我们开始思考可以做些什么。”2013年起，笹川日中友好基金与北京大学国际关系学院组织中日双方专家学者、政府相关人员相继开展“中日海上航行安全对话” “中日东海空域安全对话”，就相关问题进行探讨，发布了系列报告，为日后中日危机管控机制的确立发挥了一定作用。

于铁军认为，领土争端、历史认知、国民感情、地区安保等多种因素交织，使得现在的中日关系复杂而脆弱，当前国际局势动荡，日本的发展以及中日关系都处在十字路口。今年年底，日本将出台第二版国家安全保障战略、防卫计划大纲以及中期防卫力量整备计划。于铁军表示：“日本或将对此前传统的专守防卫政策进行较大调整，令人担忧。希望日本客观理性务实地认识中国，渲染‘中国威胁论’对于构筑稳定、友好的中日关系是不利的。”

今年是中日邦交正常化50周年，于铁军认为，这50年历程最大的特点体现在“民”上。“我们往往将中日关系作为民间外交的典范，‘以民促官’增强了中日关系的韧性，希望能够继续发挥‘民’的作用，充分把中日关系的韧性、和平友好的可持续性保持下去。”