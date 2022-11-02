新华社莫斯科11月1日电（记者黄河）俄罗斯总统普京1日晚与土耳其总统埃尔多安通电话，讨论黑海港口农产品外运协议的执行情况，并就当前形势等问题交换意见。

据克里姆林宫网站消息，普京在通话中通报了俄方决定暂停执行黑海港口农产品外运协议的原因。他说，乌克兰在西方支持下，利用为乌克兰粮食外运而建立的海上人道主义走廊，对负责运输安全的俄黑海舰队基础设施和船只进行袭击。

普京表示，有必要对袭击事件进行详细调查，并且在收到乌方有关严格遵守农产品外运协议的切实保证，包括不将人道主义走廊用于军事目的之后，才有可能考虑在协议框架下恢复协作的问题。

普京说，一揽子协议的另一部分仍未能履行，即解除俄罗斯农产品和化肥的出口障碍。此外，过去三个月向最需要国家优先供应粮食的任务尚未完成。

另据土耳其总统府发表的声明，埃尔多安在通话中说，土耳其正与俄乌一道努力解决在执行协议中出现的问题，相信俄乌会像以前解决其他问题一样，建立一种“以解决问题为导向的合作”。

今年7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在土耳其伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，以确保俄粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。（参与记者：熊思浩）

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