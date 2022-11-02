连日来，国际社会持续热议中共二十大的世界意义，高度评价中国将持续推动构建人类命运共同体的重要主张。国际人士普遍认为，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，不断以新发展为世界提供新机遇，推动建设更加美好的世界。相信在中国共产党坚强领导下，中国将为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量，为人类和平与发展事业作出更大贡献。

中国理念凝聚团结进步力量

习近平总书记在二十大报告中指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。国际人士认为，在人类社会面临前所未有的挑战的今天，中国理念为解决全球性问题提供了路径，凝聚了世界团结进步的力量。

日本前首相鸠山由纪夫说，当今世界既存在地缘冲突问题，也面临新冠疫情等史上罕见的困难。但是全球各国命运相连，一个国家的危机会波及其他国家。因此，拥有人类命运共同体的大局观非常重要。中国提出的构建人类命运共同体理念，非常重要、非常正确。

“这一理念以对公平正义等的共同追求为基础，同时又根植于中国数千年文化。”俄罗斯共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫对习近平总书记在二十大报告中有关“推动构建人类命运共同体”的论述感触很深。他认为，构建人类命运共同体理念对每个人都非常有吸引力，对整个世界产生了有益的影响。

“中国一直致力于促进世界各国和谐共处，推动合作与发展，这在当前充满不确定性的世界中，是一盏希望的明灯。”委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，在中国共产党领导下，中国推动构建人类命运共同体，推动构建新型国际关系，为促进多边合作作出贡献、凝聚力量。

泰国朱拉隆功大学中国研究中心主任阿姆·东尼伦认为，构建人类命运共同体理念主张尊重不同国家间的差异，这将成为各方在解决全球性问题时寻找共同点的基础。

“这一理念融合古老中国智慧，又着眼解决当前全球性问题。”尼加拉瓜总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加高度评价构建人类命运共同体理念。

2021年12月10日，中国与尼加拉瓜恢复外交关系。奥尔特加对尼中复交后的合作成果如数家珍，指出团结携手、合作共赢的重要意义和启发。他表示，构建人类命运共同体理念促进世界各国间的包容与理解，为人类和平与发展事业“开辟了一条希望之路、光明之路”。

“中国坚持互不干涉（内部事务）、互相尊重等原则，始终牢记人民对和平与发展的渴望，加强与各国的合作。”英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯指出，“中国是一个负责任的大国，为全人类的利益而努力”。

肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加说，构建人类命运共同体理念突破了意识形态框架的束缚，鼓励放弃孤立以及狭隘争斗，促进团结一致，将各种资源投入到减贫、发展、应对气候变化等这些关乎全人类发展的重大议题上。

中国方案推动合作走深走实

习近平总书记在二十大报告中指出，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实。

国际人士认为，中国推动构建人类命运共同体，提出一系列重大倡议，为维护世界和平、促进共同发展注入新动力，中国方案推动国际合作走深走实。

“十年来，中国共产党对于如何推动全球合作、如何改善全球治理给出了自己的答案。十年的实践不断丰富和强化这些政策主张，现如今已越来越引起世界范围内的巨大共鸣。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔如此评价中国为践行构建人类命运共同体理念作出的努力。他说，中国通过共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议等推动国际合作，帮助其他国家应对发展挑战。

老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理宋赛说，习近平总书记提出共建“一带一路”等重大倡议，为全球治理和发展提供“中国方案”，中国与各国开展了互利互惠的合作，老中铁路就是生动范例。中国共产党真心诚意地同包括老挝在内的广大发展中国家分享治国理政经验，使自身发展真正惠及世界。

“在抗疫、减贫、应对气候变化等问题上，中国的努力都为推动构建人类命运共同体作出了贡献。”埃塞俄比亚总理顾问舒梅特·吉召指出，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为国际社会应对发展、安全等领域的共同挑战提供了重要解决办法。

墨西哥城自治大学国际政治研究员爱德华多·齐利认为，中国推动共建“一带一路”、促进抗疫合作，展现了负责任大国形象。全球发展倡议和全球安全倡议聚焦当前世界面临的挑战和问题，为国际社会提供了一条确定性强且具有前瞻性的问题解决路径。

推动“两国双园”取得更多成果、高质量推进东海岸铁路项目建设、探讨打造纵贯欧亚大陆的南北大通道……从中国与马来西亚深化务实合作的新进展中，马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦看到了中国推动构建人类命运共同体的不懈努力。“这是站在全人类整体利益的高度看待问题。”

“中国推动国际合作，让广大发展中国家受益。”全程关注中共二十大的肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，在共建“一带一路”框架下，肯尼亚一批重点基础设施项目陆续建设完工，涵盖铁路、港口、高速公路、发电厂等。新冠疫情暴发后，中国向肯尼亚等非洲国家提供新冠疫苗和防疫物资，推进同非洲国家在疫苗临床研究、本地化生产、冷链仓储等方面的合作，展现出大国担当。

在埃及驻华使馆前文化参赞侯赛因·易卜拉欣看来，构建人类命运共同体理念之所以受到广泛支持，是因为各国都意识到合作共赢是和平与发展的关键所在。易卜拉欣在中国学习、工作多年，见证了近年来埃中两国各领域交流合作的快速发展。他说，共建“一带一路”倡议不仅有利于经济发展，也为各国人民之间的文化交流搭建了桥梁。“近年来，中方通过设立奖学金、资助翻译项目等方式，帮助埃及人民了解中国文化，还为许多埃及人提供了教育和工作机会。”

中国未来发展造福世界

习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时指出，我们将同各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，持续推动构建人类命运共同体。习近平总书记强调，中国开放的大门只会越来越大。我们将坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推动高质量发展，以自身发展为世界创造更多机遇。

卡文斯·阿德希尔注意到，中共二十大报告把“推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态”写入中国式现代化的本质要求，他认为，这体现了中国共产党维护世界和平与发展、促进人类文明共同进步的决心。“中国在对外开放中要推进的是适应当前全球经济格局的多边主义，这将为世界注入更多活力，尤其将为发展中国家提供更多发展机遇。”

“我上一次来中国还是15年前。现在的中国已大不一样，变得更加现代和国际化，商业环境充满活力。”基于自己与中国的接触和长期观察，菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，中国是世界第二大经济体，拥有巨大的市场。中国持续发展、深化与各国关系、不断发挥在国际事务中的作用，将造福更广泛的国际社会。

南非独立在线新闻网站发表文章说，在中国共产党领导下，中国将致力于实现新的发展目标，让经济焕发新活力，并让其繁荣发展成果惠及世界。

爱德华多·齐利认为，在当前保护主义抬头背景下，中国坚定支持经济全球化、促进贸易开放的努力令人钦佩。他指出，中国继续支持经济全球化符合国际社会各界期待，中共二十大作出的相关决策部署将对国际社会抵御经济金融冲击发挥积极作用。

“中国积极参与全球治理体系改革和建设，维护多边主义，推动构建新型国际关系。在当前全球经济增长乏力、多边主义遭遇逆流的背景下，中国的理念具有战略眼光。”智利圣地亚哥大学学者康斯坦萨·霍尔克拉说，与中国开展的合作为拉美国家带来越来越多的正能量，“拉美国家都期待拉中关系进一步提升”。

马里国际关系专家卡德尔·托埃指出，中国为促进共同发展、改善全球治理作出了重要贡献。在非洲，中国为许多国家提供帮助支持，同时不干涉其内部事务，非中合作为非洲国家经济发展和社会稳定作出了贡献。他说，中共二十大作出的决策部署为全球经济复苏、构建开放型世界经济注入了新动力。相信未来中国将为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展继续贡献中国力量，以自身发展为包括非洲国家在内的世界各国创造更多机遇。

（新华社北京11月1日电）

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