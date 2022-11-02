焰火表演现场。北方公司供图

人民网阿尔及尔11月1日电 （记者王传宝）第31届阿拉伯国家联盟首脑峰会（阿盟峰会）1日在阿尔及利亚首都阿尔及尔国际会议中心开幕。当晚，中国“烟花人”以天空为舞台，呈现一场20分钟时长的精彩焰火表演，为阿拉伯世界这一盛会增光添彩。

焰火表演在当地时间晚上10时开始，当成百上千美丽的烟花在空中绽放时，现场被热烈的欢呼声所淹没。据报道，包括阿盟22个成员国家元首、政府首脑、高级官员及应邀嘉宾共约200人当晚观看了表演。

阿尔及利亚人民军参谋长赛义德·谢赫里亚上将在视察焰火表演项目时与北方公司员工亲切交谈。北方公司供图

这场盛大演出的幕后指挥是中国北方工业有限公司（简称北方公司），他们应阿国防部委托承接这一表演项目，来自湖南的5名“烟花人”承担具体操作任务，整场演出共使用近四万发各类烟花。

据悉，阿尔及利亚军方对此高度重视，阿人民军参谋长赛义德·谢赫里亚10月24日亲自视察该项目并慰问北方公司工作团队。

北方公司驻阿尔及利亚副总代表王鹏程对记者说，阿尔及利亚是中国的传统友好国家，北方公司与阿军方的合作始于1983年，经过近40年的精诚合作，双方培养了高度战略互信。阿盟峰会是阿拉伯世界最重要的会议之一，焰火表演完美收关，我们没有辜负阿方朋友信任，也为此次峰会作出了贡献。

来自中国湖南的“烟花人”正认真做表演前的最后检查。北方公司供图

来自中国烟花之乡湖南浏阳的徐科是地地道道的烟花人，为确保高质量完成任务，他们团队整整奋斗了12个昼夜。他说：“浏阳焰火追随‘一带一路’的脚步绽放在世界各国，每当焰火表演结束，大家向我们竖起大拇指，作为烟花人能以烟花为桥梁让世界了解中国，我感到非常的自豪。”

据了解，北方公司去年曾成功承办阿革命日焰火庆典活动，今年7月5日阿全国58省庆祝国家独立60周年的焰火庆典也都是由该公司承办。

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