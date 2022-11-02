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中国驻英国使馆举办“新时代中国的非凡十年”图片展

2022年11月02日08:34 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻英国大使郑泽光陪同英国各界人士参观展览。中国驻英国使馆供图

人民网伦敦11月2日电 （记者周卓斌、余颖）10月31日，中国驻英国使馆举办“新时代中国的非凡十年”图片展。中国驻英大使郑泽光陪同英国政党代表和各界人士参观展览，向嘉宾介绍了新时代十年中国共产党团结带领人民取得的伟大成就。

郑泽光重点介绍了脱贫攻坚、抗击新冠疫情、全方位高水平开放型经济、生态环境保护、推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”等图片内容。他强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民采取一系列战略性举措、推进一系列变革性实践、实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，成功走出了中国式现代化道路，推动中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，同世界人民携手开创人类更加美好的未来。

嘉宾们带着浓厚兴致参观了展览，对中国共产党第二十次全国代表大会成功召开表示热烈祝贺，高度评价中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，赞叹中国在经济、环保、科技创新、公共卫生、粮食安全、基础建设等方面的巨大发展以及为世界作出的积极贡献。来宾们祝愿中国共产党和中国人民在新时代新征程上取得更大进步，为解决人类面临的共同问题提供更多中国智慧和中国力量。

《新时代中国的非凡十年》图片展由国务院新闻办发起，展览分为前言、续写发展奇迹、创造幸福生活、提升治理效能、汇聚人民伟力、共建美好世界等六个主题，用251幅图片讲述了新时代中国非凡十年的精彩故事，记录了中国人民自强不息的追梦足迹，展现了中国人民同世界人民和衷共济、携手共进的时代华章。

(责编：刘叶婷、常红)

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