人民网曼谷11月1日电 （记者赵益普）11月1日，“天宫对话——神舟十四号航天员乘组与东盟青少年问答”菲律宾分会场活动在马尼拉举办。菲律宾航天专家、红溪礼示大学孔子学院、马卡蒂高中、碧瑶爱国中学等近百名菲律宾大中学生、教师和家长出席活动，陈冬、刘洋、蔡旭哲三位中国航天员在活动中同菲律宾青少年代表对话，并回答问题。

菲律宾总统夫人丽莎·马科斯在视频致辞中表示，探索太空是一项充满魅力的事业，浩瀚的宇宙时刻提醒着我们人类的渺小，而科技的进步让我们得以更好领悟宇宙的奥秘。科技在解决全球性问题中发挥着重要作用。今天，与中国航天员的对话活动为菲律宾年轻一代提供了解中国航天工程和航天员的难得机会，将进一步激发菲律宾青少年的好奇心，做仰望星空、脚踏实地的人。

菲律宾太空署副署长佩雷兹表示，菲律宾青少年能与中国和其他东盟国家青少年一起参加对话活动，令人激动。太空为好奇且富有想象力的青少年群体展现了无限可能性，激励他们拓展知识边界，挖掘前沿知识。中国是国际航天事业的领路人，航天事业将为全球可持续发展和人民生活带来福祉。

菲律宾教育部课程发展司司长安达亚表示，中国自2003年将首位航天员送入太空以来，在载人航天领域不断创新，勇于突破，处于领先地位。我们今天看到的神舟十四号和天宫空间站就是中国载人航天技术的集中示范。本次太空对话活动将让菲学生有机会近距离体验航天科技的魅力和太空的神奇，是一种非常难得的沉浸式学习，对启发学生树立探索浩瀚宇宙的远大理想具有重要意义。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中国倡导世界各国一起推动构建人类命运共同体，坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，深入开展外空领域国际交流合作。中国空间站也是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放，目前已有17个国家、23个实体的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。中国愿通过多种形式与菲共享航天发展成果，探讨加强在航天科技领域的交流合作，让科技的力量更多造福两国人民。

本次“天宫对话”活动在中国外交部和中国载人航天工程办公室指导下，由中国—东盟中心、世界知识出版社共同主办。活动在北京设立主会场，在菲律宾、文莱、缅甸、泰国、越南等地设立分会场。

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