本报记者 程是颉

“10年来，中国取得了举世瞩目的发展成就，中国共产党正带领中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。”巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫日前接受本报记者采访时表示，中国共产党第二十次全国代表大会意义重大，巴基斯坦人民由衷地向中国共产党和中国人民表达敬意和祝福。相信在中国共产党领导下，中华民族伟大复兴愿景一定能够早日实现。

“中国共产党是一个了不起的政党。”夏巴兹表示，中国共产党历经百年奋斗，团结带领中国人民创造了一个又一个奇迹，让中国走上了独立自主、繁荣富强的发展之路。这在世界历史上是独一无二的。

夏巴兹表示，1981年他以巴基斯坦企业家身份首次访华，后来又多次访华，每次访问他都能感受到中国日新月异的发展。“中国探索出的发展经验对世界其他国家具有借鉴意义。”

夏巴兹表示，担任总理以来，他十分重视并多次实地考察中巴经济走廊项目。近年来，中巴经济走廊建设不断推进，为巴基斯坦交通、能源等领域发展提供了重要支撑。中巴经济走廊通过发展可再生能源，可以极大地帮助巴基斯坦应对气候变化带来的挑战。同时，相关清洁能源项目已为巴创造了超过4.6万个直接工作岗位。这些成就的取得让夏巴兹感到振奋：“中巴经济走廊建设不断走深走实，为当地民众带来了实实在在的好处。”

“中国坚定不移扩大开放，中国的发展为世界带来新机遇。”夏巴兹表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进。习近平主席审时度势，提出全球发展倡议和全球安全倡议。10年来，中国以前所未有的广度、深度、力度参与全球治理，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，为解决人类面临的共同问题提供中国智慧、中国方案、中国力量。

夏巴兹表示，今年，巴基斯坦多地发生严重洪灾。中国政府、在巴中企和侨胞团体及时伸出援手，积极行动，捐钱捐物，部分中企还无偿帮助巴方紧急抢修被洪水冲断的道路桥梁。夏巴兹感谢中国政府和各界对巴提供的援助，并表示，这将帮助许许多多巴困难民众渡过难关。

夏巴兹表示，巴基斯坦愿与中国一起推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。期待巴中两国不断推动务实合作，深化传统友谊。巴方将致力于积极参与共建“一带一路”，把中巴经济走廊打造成互利共赢合作典范，推动巴中关系迈上新台阶。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 02 版）

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