本报记者 高 乔

逐梦自贸港考察团成员在海南热带雨林国家公园中交谈。

华二代（海南）孵化器供图

逐梦自贸港考察团一行35人参访海口江东新区展示中心。

华二代（海南）孵化器供图

近日，由海南省侨联主办、华二代（海南）孵化器承办的“喜迎二十大·奋进新时代”华侨新生代逐梦自贸港活动在海南举办，来自美国、英国、法国、加拿大、泰国、菲律宾等18个国家和地区的30余名华侨新生代，在为期5天的考察活动中，实地考察海南海口、五指山、琼海等地，感受海南自贸港的发展活力，探寻海南创新创业的新机遇。

感受自贸港活力

在海口江东新区了解海南自贸港建设的最新政策，在博鳌乐城国际医疗旅游先行区发掘医疗产业发展新机，在海南热带雨林国家公园呼吸绿色“氧吧”的新鲜空气，在五指山市水满乡毛纳村感受黎族文化的热情洋溢……在逐梦自贸港活动中，来自五洲四海的华侨新生代一路同行，不仅感受到热带海岛的独特魅力，也深入了解了海南自贸港建设的最新动态，分享各自的创业激情。

“在五指山，我们穿着黎族传统服装，喝着山兰酒，围着篝火唱歌跳舞，这是我第一次这么‘零距离’接触中国少数民族文化，对我来说太有吸引力了！”在意大利佛罗伦萨生活多年的80后华侨、海南瓦萨利文化传媒有限公司首席执行官唐清露，主要从事亚洲、欧洲文旅项目开发和落地资源整合相关工作，也是一名醉心意大利艺术史的青年作家。作为文旅产业从业者，在海南感受到的民族文化多样性和包容性，让她印象深刻。

从英国回国创业的宋子超是杭州轻诊科技有限公司首席执行官，此行让他最感兴趣的是海南自贸港医疗领域的相关政策。“在博鳌乐城国际医疗旅游先行区，我了解到海南自贸港在医疗领域的最新政策。最让我兴奋的是，海南自贸港实现了对全球先进医疗技术的开放应用，对于我所从事的创新生物制药研发来说意义重大。这也意味着，公司落地海南后，未来新药的研发审批会更加便捷、更加高效。”宋子超说。

此次活动中，考察团队相继参访了海口五源河创新产业中心、海口江东新区展示中心、海南师范大学科技园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等，深入了解海南基础设施建设、重大项目落地、招商引资引智、营商环境及制度集成创新等情况；考察海南热带雨林国家公园五指山片区、黎峒文化园、中国（海南）南海博物馆及博鳌亚洲论坛永久会址，了解海南自然环境保护情况、黎族文化传承与保护及海南人文历史。此外，考察团还参加了海南自由贸易港人才发展研究院院长李世杰关于《国际经贸格局演化趋势与海南自由贸易港前景》的专题讲座，并出席华二代（海南）孵化器“侨胞创新创业服务联系点”揭牌仪式……丰富的活动内容，让远道而来的华侨新生代耳目一新。

吸引力独一无二

“当前，海南正处于全面深化改革开放的重要历史机遇期，海南自贸港建设对贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往的自由便利以及数据安全有序流动等方面作出系列制度安排，激发了各类市场主体活力，为华侨新生代等海内外人才创新创业提供了沃土，构筑了平台。”海南省侨联党组书记、主席黎才旺接受本报记者采访时表示，本次活动通过组织华侨新生代深入了解海南基础设施建设、重大项目招商引资引智、营商环境以及海南良好的自然生态环境、美丽乡村建设等情况，帮助华侨新生代加深对海南自贸港建设的认识，感受海南自贸港建设的美好前景。

2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，实施以“零关税”“低税率”“简税制”“既准入又准营”为基本特征的贸易制度安排，在贸易、投资、运输来往、跨境资金、人员进出等多个方面拥有独特优势。2021年6月，《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施，首批15条自由贸易港法规配套制定，自贸港落地政策累计达180多项。

在逐梦自贸港活动中，海南自贸港的优惠政策和独特开放环境让华侨新生代很感兴趣。参访成员既有第一次来感受海南活力的华侨新生代，也有一直关注海南商机的青年华商，还有已经在海南落地的创业者。年轻、有想法、有闯劲，是他们的共同特点。

2021年7月，唐清露在朋友的推荐下来到海南考察，最终在海南注册瓦萨利文化传媒有限公司，继续从事国际文旅产业的资源对接和项目开发工作。

“我们公司目前涉及的业务包括中国、欧洲两地文旅资源的交流和知识产权开发，包括书籍出版、影视改编、文旅项目等。一方面，我想把欧洲文艺复兴时期的特色文化带进国内，让更多中国读者、观众了解、喜爱文艺复兴时期的艺术经典；另一方面，我也想通过打造融入中国元素的文旅产品，把中国文化介绍到欧洲，为中欧文化交流开辟一条‘跨越时空’的独特路径。”唐清露说，“海南自贸港具有全国独一无二的地理位置优势、自贸港优惠政策和越来越完善的基础设施、越来越火热的创业氛围，对我来说都是独一无二的吸引力。”

宋子超一直关注着海南自贸港建设的发展动态，2022年初，他再次被海南自贸港对医疗产业的特殊优惠政策吸引，决定将自己的创业项目落地海南。“目前，我们公司的药品研发已经进入临床实验阶段，我们也在努力寻求新的突破，希望新药能早日上市，推广给更多中国用户。”宋子超说。

据悉，活动结束后，全球博士后联合会执行会长向前、俄中商务促进会会长刘莱春、欧盟中心国际办公室主任洪振华拟展开合作，在海南落地相关项目。不少参访的华侨新生代创业者表达了赴琼创业的兴趣和规划。

创业发展信心满满

在海南省海口市龙华区，毗邻海口湾休闲区的La Vela帆·意式餐厅是意大利华人胡莉莎几年创业的心血。从小在意大利长大的她，对海南有着近乎“一见钟情”的热爱。2021年，她和意大利籍丈夫从意大利来到海南，从零开始创办意式餐厅。如今，餐厅凭借地道的意大利风味、意大利直采进口的原料和细致经营，在当地拥有了一批“老顾客”。

“未来，海南还将启动全岛封关工作，到时候海南自贸港的国际化程度更深，开放程度更大，我们不仅想把餐厅认真经营下去，还在思考如何在海南落地国际康养相关项目。我有预感，海南的热带海岛风光、便捷的国际交通和日渐完善的文旅基础设施，会吸引越来越多欧洲乃至全世界的游客前来。”胡莉莎信心满满。

黎才旺表示，华侨新生代可以充分发挥融通中外、人脉广泛、资源丰富的独特作用，向海内外推介海南自贸港，讲好海南自贸港故事，加深世界对海南自贸港的了解和认知，扩大海南在国内外的“朋友圈”，起到以侨引侨、以侨引资、以侨引智建设自贸港的递增效应，为推进国际友好经贸、文化交流贡献力量。

作为活动承办方，华二代孵化器为逐梦自贸港活动设计了一些更具互动性和趣味性的活动形式。华二代（海南）孵化器有限公司总经理詹胜洁接受本报记者采访时介绍：“本次活动主要针对年轻的华侨新生代群体，海南省侨联精心安排了活动行程，我们还安排参访人员分成不同小组，完成参访短视频创作、创业项目计划书策划和展示、文艺表演等团队任务，不仅让来自全球不同国家的参访人员快速熟络起来，也大大增加了参访人员的团队黏合度和合作积极性，为他们未来的创新创业之路开拓方向、积累资源。”

詹胜洁介绍，近两年，华二代孵化器相继举办了十余次华侨新生代来琼考察活动，积累了一定的服务经验。此前，华二代孵化器主要面向欧洲地区的华侨华人，这次逐梦自贸港活动吸引了东南亚等其他国家和地区的华侨新生代踊跃参与，也为华二代孵化器拓展服务范围、细化服务内容提供了新思路。

(责编：袁勃、牛镛)