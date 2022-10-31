辛岳

据路透社报道，近日，墨西哥外交部长埃布拉德代表墨西哥政府在美国亚利桑那州第二次正式提交了针对5家美国武器制造商的诉讼请求。

墨西哥政府为何要状告美国枪支制造商？管住美国泛滥的枪支究竟难在何处？

“输出”枪患

这不是墨西哥第一次把美国武器制造商告上法庭。2021年8月，墨西哥政府就曾起诉美国多家枪支制造商和分销商，指控其未对购买者身份等开展必要审查、违规销售，导致大量枪支非法流入墨西哥。

美国枪支泛滥成灾已是众所周知的事实。美国以世界4.2%的人口保有世界46%的民用枪支，总数量高达3.93亿支。2000年至2020年，美国枪械制造商总计为商用市场生产枪支逾1.39亿支，仅2020年一年就生产了1130万支。

由于美国枪支管理极为松懈，美洲其他国家苦枪已久。非法贩运枪支的暴利令不法之徒铤而走险，在美国与其他国家边境线上，枪支走私交易十分猖獗。据墨西哥政府数据，每年有超过50万支枪从美国走私流入墨西哥；2020年，时任墨西哥国防部长路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔估计，在过去的十年中，有超过200万支非法枪支从美国进入墨西哥。据拉美媒体报道，海地和巴哈马98%的非法枪支来自美国。而在中美洲，这一比例也高达50%。英国《卫报》援引美国烟酒枪械爆炸品管理局的数据称，在墨西哥和中美洲缴获的17.9万件枪械是在美国售出的。

2019年1月10日，在墨西哥边境城市蒂华纳，游客在美墨边境墙边交谈。新华社记者 辛悦卫摄

来自美国的非法枪支流入拉美地区，直接导致当地社会治安恶化。2019年，墨西哥报告涉枪凶杀案中至少1.7万起是非法走私枪支造成。2020年，墨西哥各种犯罪活动追缴的枪支中，70%来自美国。在中美洲国家危地马拉，该国国家法医科学研究所的数据显示，自2022年1月份以来，有2000余人被杀，其中大多数死于枪支暴力。墨西哥外长埃布拉德指出，“如果我们不从武器流入源头上减少供应，就几乎不可能减少暴力犯罪。”

枪里利益

9月30日，美国波士顿联邦法院法官援引美国的保护合法武器贸易法，驳回了墨西哥政府对美国枪支制造商提起的第一次诉讼。依据该法，枪械制造商无需为“犯罪和非法使用枪支”所致伤害支付赔偿金。

这是2021年10月8日在美国纽约炮台公园内拍摄的为悼念枪支暴力遇难者摆放的白色瓶花。新华社记者 王迎摄

美国为何会有这样有利于枪支制造商的法律？金钱政治令美国控枪阻力重重，枪支泛滥成灾的背后，是为追逐暴利而形成产业链的巨大利益集团。美国国会众议院7月公布报告指出，过去10年，美国五大枪支制造商从突击步枪销售中赚取了10多亿美元。

拥枪利益集团形成游说团体，投入大量政治献金，推动拥枪政客在选举中胜出、影响美国涉枪政策和立法，并利用政客、媒体对社会舆论施加影响，导致美国控枪进程举步维艰。据美国有线电视新闻网2018年报道，在535名国会议员中，有307人曾获得美国全国步枪协会及其下属机构的政治献金，或是从其广告宣传中受益。

美国政府至今连本国枪患都无法解决，又如何能消除自己引向拉美地区的枪祸？但墨西哥外长埃布拉德认为，墨西哥政府对美国枪支制造商的诉讼已经产生了积极影响。他指出，由于诉讼引起广泛关注，墨美两国公众对枪支买卖的看法正在改变，更多的民众开始意识到，“在美国或许合法的行为，正在伤害墨西哥人”。

中期选举临近，美国政客何时能够采取切实行动，管控泛滥外溢的非法枪支，阻止仍在蔓延的美洲枪祸，依旧是无解的谜题。

(责编：崔译戈、常红)