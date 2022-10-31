人民网首尔10月31日电 （记者马菲）韩国首尔警察厅31日表示，首尔梨泰院踩踏事故154名遇难者的身份确认工作已全部完成。

韩联社报道称，154名遇难者中包括56名男性和98名女性；149人受伤，其中重伤33人，轻伤116人。从年龄来看，20多岁的遇难者占比最多，为103人，其次分别是30多岁（30名）、10多岁（11名）、40多岁（9名），还有1名50多岁的遇难者。

外籍遇难者为26人，来自14个国家，包括5名伊朗人、4名中国人、4名俄罗斯人、2名美国人、2名日本人，以及法国、澳大利亚、挪威、奥地利、越南、泰国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、斯里兰卡各1人。

韩联社报道称，韩国警方当天上午通过指纹和DNA鉴定等方式确认了最后一位遇难者的身份。接下来，警方将集中力量开展调查工作，厘清事故责任。

韩国警方前一天对现场的44名目击者进行调查，目前正通过事发地附近的52个监控摄像头对当时的情况进行缜密分析。当天下午2时，警方还携手国立科学搜查研究院在事发地开展联合调查。

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