10月30日，由亚洲奥林匹克理事会（以下简称亚奥理事会）主办的性别平等研讨会在巴林首都麦纳麦开幕。国际奥委会主席托马斯·巴赫在开幕式视频致辞中，称赞亚奥理事会在大力推动亚洲性别平等方面做出了表率。新华社记者 王海洲 摄

新华社麦纳麦10月30日电（记者王海洲）由亚洲奥林匹克理事会（以下简称亚奥理事会）主办的性别平等研讨会30日在巴林首都麦纳麦开幕，来自42个国家和地区的代表就性别平等、体育团结、基层策略等议题展开研讨。

本届研讨会旨在聚焦国家和地区奥委会在促进性别平等方面的作用，以确保、提升女性在体育事业各方面的参与权和代表权，并进一步介绍基层相关战略。

10月30日，由亚洲奥林匹克理事会（以下简称亚奥理事会）主办的性别平等研讨会在巴林首都麦纳麦开幕。国际奥委会委员、中国首枚冬奥会速滑金牌获得者张虹代表中国奥委会出席本次研讨会。新华社记者 王海洲 摄

国际奥委会主席托马斯·巴赫在开幕式视频致辞中，称赞亚奥理事会在大力推动亚洲性别平等方面做出了表率。“亚奥理事会通过这次研讨会，以身作则发出了强烈的信息，表明你们致力于促进亚洲的性别平等。”

国际奥委会委员、中国首枚冬奥会速滑金牌获得者张虹代表中国奥委会出席本次研讨会。张虹在接受新华社记者采访时表示，近年来，国际体育组织强调体育赛事的多样性，其中包括性别平等、五大洲平等、体育项目平等，这些变化都已开始在奥运会中体现出来。

“作为本次大会的中国奥委会代表，作为一名前女性职业运动员，我从事体育运动23年了。奥运会和体育给我带来了人生中最大的收获。无论男女运动员，我们都对下一代年轻人负有责任，应当引领青年一代通过运动挑战自我、树立梦想。在未来，我愿意以我的奥运经历和在国际体育组织工作的经历聚集更多的力量，激励更多的年轻人追求并实现他们的梦想。”张虹说。

亚奥理事会代理主席拉贾·兰迪尔·辛格在开幕式致辞中承诺，在推动和发展亚洲女性体育运动的工作中，各个国家和地区奥委会都将得到亚奥理事会的支持。

据介绍，根据国际奥委会的《奥林匹克2020+5议程》，以及其具体的性别平等目标，亚奥理事会正努力实现亚洲体育的性别平等，并努力实现体育组织领导层的性别平衡。

10月30日，由亚洲奥林匹克理事会（以下简称亚奥理事会）主办的性别平等研讨会在巴林首都麦纳麦开幕，来自42个国家和地区的代表就性别平等、体育团结、基层策略等议题展开研讨。新华社记者 王海洲 摄

10月30日，由亚洲奥林匹克理事会（以下简称亚奥理事会）主办的性别平等研讨会在巴林首都麦纳麦开幕。国际奥委会委员、中国首枚冬奥会速滑金牌获得者张虹（左）代表中国奥委会出席本次研讨会。新华社记者 王海洲 摄

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