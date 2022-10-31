人民网北京10月31日电 （记者李欣怡）应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲于10月30日至11月2日对中国进行正式访问。中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁在接受记者专访时表示，期待此次访问圆满成功，为两国经贸关系行稳致远注入新的动力，推动两国友好关系进一步发展。

中越互为紧密的经贸合作伙伴。东盟是近三年中国的第一大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国，中国对越投资主要集中在加工制造业，特别是电子、手机、计算机、纺织服装、机械设备等行业。“紧密的经贸合作关系来自于共同的发展需求和符合两国各自的国家利益，也来自于两国企业共同抓住区域开放市场带来新机遇的合作。”许宁宁说。

面对全球经济不稳定因素不断增加、新冠疫情给经贸往来带来不便等一系列挑战，中越两国不断深化经贸合作关系，砥砺前行取得了有目共睹的成果。“中越经贸合作对两国全面战略合作伙伴关系的巩固发展发挥了重要推动作用。经贸合作也使两国共同经济利益不断扩大并惠及民生，助力双边关系巩固发展。”许宁宁表示。

中越两国山水相连，经贸互补性强，中国企业对越南的投资环境表示关切，近些年越来越多的中国企业向中国—东盟商务理事会询问越南的有关营商环境、投资政策。中国—东盟商务理事会通过许多会议，跟中国企业分析越南的有关投资环境和发展商机。

“近些年来在两国领导人的引领下，两国政府达成了一系列合作共识，两国关系不断取得新发展，为中国企业走进越南创造有利条件。”许宁宁关注到近年来越南投资环境的改善，他认为，越南提高行政效率、完善有关的投资法律法规、反腐倡廉、与世界许多国家不断的发展经贸合作关系等方面，为中国企业在越南投资兴业提供了有利条件。

“中越两国都致力于开放发展。面对当今越来越严峻的国际政局、全球经济形势，两国应增进互信、合作发展，改善投资环境，不因为某方面不利合作的观点制约合作。”许宁宁表示。

今年前九个月，越南经济增长率达6.5%，越南政府预测今年越南经济将增长8%，2023年增长6.5%。预计越南今年经济增长率将位居东盟首位。近年来，越南政府重视发展绿色经济和数字经济，颁布一系列发展战略、政策措施和行动计划，鼓励企业加快绿色转型，支持可再生能源和新能源开发利用，积极开展绿色低碳增长国际合作，推进数字平台开发和基础设施建设。此外，越南对外已签署了15个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《越南—欧盟自由贸易协定》《越南—欧亚经济联盟自由贸易协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。许宁宁表示，相关因素都为中国企业赴约投资创造良好条件。

许宁宁对深化中越经贸合作提出四点建议，一是明确目标、扩大共识、强化举措。二是着力共同应对越来越严峻、越来越多的国际问题挑战，两国各领域各有关产业行业应积极对接，协调配合实施应对措施。三是充分抓住RCEP市场开放带来的新机遇。应以RCEP生效实施为契机，积极打造优势互补的新产业链，以产业合作推动产业结构优化和产业升级。四是共同推动中国东盟自由贸易协定进一步升级。两国在这方面加强密切沟通协商，将充分开发双方经贸互补性，以经贸合作发展推进两国全面战略伙伴关系。

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