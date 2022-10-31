王传军

长期关注中国的埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学表演艺术副教授、政策研究所传播与出版顾问贝鲁·德米西日前接受本报记者采访时称，中共二十大是中国以及全世界最关注的国际政治事件之一，不仅影响中国，还将影响全球秩序的未来走向。

德米西称，中国共产党良好的组织架构及严明的党规党纪确保了党内良治，而这种良治让中国整个社会受益。中共二十大尽管看起来是中共内部的政治性会议，但对整个世界都会带来重要影响。他说，习近平总书记所作的报告对中国的未来以及中国与外部世界的关系进行了展望，这一撰写得很好的报告可视为中国未来发展蓝图。报告中谈到了很多未来中国需要关注的问题，过去中国巧妙地应对了各种国际挑战，特别是来自西方大国的挑战，未来中国也能很好地应对新挑战。新的领导集体正带领和团结全国人民，努力实现社会主义现代化。

“根据我多年的观察，新领导集体通常会制定应对各种危险风暴和大风大浪的预案，并推动中国在国际舞台上发挥更大作用。”德米西说，中国多年的高速经济发展、较低的失业率、高标准的防疫政策等都为中国赢得了应有的国际地位。中国共产党善于在总结过去经验的基础上开拓创新，创造更辉煌的未来。为推动世界共同发展，新领导集体将不断改善中国经济、外交及安全政策等。此外，他们还承诺更好应对气候变化等，这些都是鼓舞人心的。当然，这一切都有助于实现中华民族伟大复兴。

德米西指出，中共二十大表明了中国崛起的事实，中国的快速发展对发展中国家来说是好消息，整个世界都会受益于中国的快速发展，但总有个别国家企图挑衅并将中国拖入不必要的冲突。中国是爱好和平的国家，不想与任何国家发生冲突或战争。期待中国通过科技影响世界，中国始终相信科技是提高生产力、效率和推动社会转型的最重要工具，期待中国开发机器人、人工智能、5G、电信、空间、深海、新能源等新技术，并努力将这些新技术推广到全球。

德米西表示，习近平总书记在报告中用了不少篇幅强调要增强中华文明传播力影响力，这是令人鼓舞的。习近平总书记强调，坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同中国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。德米西认为，要提高中国的世界话语权，中国需要加大对媒体的投资，包括网络及社交媒体等新媒体以及主流媒体等，因为主流媒体往往有更多的国际受众和全球影响力。这些媒体还需要提高国际记者的比例，运用国际记者的影响力在全球传播中国故事。此外，中国还需要运用好各种形式的软实力，在国际舞台传播中国声音。特别是运用各种形式的文化外交，比如艺术、电影、舞蹈、音乐、绘画、展览、文学、教育项目等，还可以在国外设立图书馆，将中国的畅销作品等翻译成相关语言并捐赠给图书馆。同时，还可开展博物馆外交、国际志愿者项目等。

德米西最后强调，中共二十大不仅影响中国，还将影响世界。中国的和平发展将为世界带来和平，中国的全面发展将推动全球发展，中国的繁荣有利于世界的共同繁荣。

（本报亚的斯亚贝巴10月29日电 本报驻亚的斯亚贝巴记者 王传军）

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