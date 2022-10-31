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美欧贸易战硝烟再起？拜登政府产业政策招致欧盟不满

2022年10月31日10:47 | 来源：参考消息网
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　　参考消息网10月30日报道 彭博新闻社网站10月28日发表报道称，拜登缓和与欧盟贸易关系的计划遭遇新障碍。

　　报道称，一年前，美国总统拜登在布鲁塞尔宣布世界第一大贸易关系迎来新时代。当时，美国和欧盟在经历前总统特朗普执政的4年紧张关系之后，出现了希望全面缓和的乐观情绪。

　　12个月过去了，美国的欧盟盟友称，拜登政府最近的产业政策有失公平，包括《通胀削减法案》中约3700亿美元的清洁能源补贴。

　　报道称，上周，法国总统马克龙猛烈抨击拜登政府设置“双重标准”。马克龙和其他欧洲领导人说，《通胀削减法案》包含对电动汽车、可再生能源发电、可持续航空燃料和氢的歧视性补贴，这些补贴可能引发一场补贴竞赛，并最终演变成一场新的跨大西洋贸易战。

　　报道指出，下周，美国和欧洲官员将举行一个新成立的特别小组的首次会议，目的是解决欧洲对《通胀削减法案》的担忧。此次会议将对拜登跨大西洋关系重置努力的持久性构成关键考验。

　　美国前贸易代表苏珊·施瓦布在最近华盛顿战略与国际问题研究中心主办的一次活动上说：“我们遗漏了一个非常重要的对华战略组成部分，那就是我们必须更好地与我们的盟友合作。”

　　她说：“你不可能实施一种在系统性上疏远所有其他贸易伙伴的贸易政策，然后认为这些伙伴对你的对华政策会是热情和友善的。”

　　报道称，曾负责贸易事务的前欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦说：“美国本届政府谈到了友岸外包和与盟友合作，但他们现在并未与盟友充分合作。”

　　美国与欧盟贸易科技委员会将于12月5日举行下次会议，美国的清洁能源补贴将是会上的一个关键问题，欧洲官员希望此次会议能从技术性讨论转向具体、可实现的内容。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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