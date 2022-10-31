参考消息网10月30日报道 据美国《华尔街日报》网站10月28日报道，从亚马逊到元宇宙等很多企业都在适应动荡时代，科技繁荣行将结束。

大型科技公司一周来的收益情况让投资者受到沉重打击。此间，人们担心经济衰退以及强势美元对原本被认为较具韧性的企业造成严重冲击。

这些行业巨头警告说，未来将有更多痛苦。

英特尔首席执行官帕特·格尔辛格说：“目前难有任何理由认为，很快会有什么好消息。”英特尔公司已下调全年销售前景。他27日说，美国的通胀问题、能源成本高企和俄乌冲突导致欧洲经济备受震动，加之亚洲的乱局，这些情况意味着，“在要步入下一年之际，我们看来仍要遭受经济逆风”。

在新冠大流行初期增长强劲的科技公司现在感受到，高通胀、持续加息、货币领域逆风以及其他问题等新现状对公司收益报表构成影响。今年早些时候，个人电脑销售和数字广告等领域出现放缓趋势，这种趋势似乎正在向云计算等原本被认为能够抵御住经济疲弱局面的领域蔓延。

其结果是，包括苹果公司、亚马逊公司、微软公司、脸书母公司元宇宙平台公司以及谷歌母公司“字母表”公司在内的行业领军企业，当前纷纷加大成本管控力度并调节员工规模。这听上去倒更像是老式蓝筹企业的做法，而不应是志存高远的科技巨头的作为。

此外，工业部门今年三季度也表现出感受到经济放缓影响的明显迹象。芯片制造商得州仪器公司投资公关部主任戴夫·帕尔25日在一次分析师电话会议上说：“我们已看到，疲弱之势开始在工业市场扩大开来。”

由于个人电脑及其他个人电子产品的需求量下滑，这些问题正导致科技企业已经十分困难的处境更趋恶化。据高德纳咨询公司称，今年三季度全球个人电脑出货量同比下降近20%，创下20多年来的最大降幅。

在整个科技行业，企业当前纷纷积极采取举措削减成本，并让员工们为未来的艰难时期做好准备。

据知情人士透露，谷歌公司首席执行官孙达尔·皮柴27日在一次全体员工会议上说，公司过去发展过快，现在需要更负责任地处置企业开支问题。

亚马逊公司首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基在公司公布季度业绩后说：“我们正在非常努力地确保，公司当前的盈利能力并非新常态。”

亚马逊已转租数百万平方英尺（100平方英尺约合9.3平方米）的仓库空间，并让旗下一些团队停止招聘。奥尔萨夫斯基在接受记者电话采访时说：“我们将对招聘工作持非常审慎的态度。毫无疑问，我们正在研究公司成本结构，寻找可以省钱的领域。”

英特尔公司27日称，该公司计划2023年削减30亿美元成本，从2025年起年均节省80亿至100亿美元。格尔辛格说，公司当前已着手裁员，并考虑剥离部分业务，以应对当前的经济状况。

元宇宙平台公司的马克·扎克伯格说，这家目前拥有8.7万余名员工的社交媒体巨头明年可能缩减员工规模。该公司还表示，正在合理处置办公空间。

科技公司的高管们纷纷表示，他们已敏锐地意识到，物价持续上涨和经济动荡当前给消费者和企业的财务状况造成压力。

微软公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉在一次财报电话会议上竭力推介该公司的Edge浏览器，称该浏览器可为消费者省钱。他说，人们当前都在使用该浏览器的优惠券和价格比对功能来省钱。

对于一些科技巨头来说，令情况雪上加霜的是，数字广告市场过去一年出现严重混乱。苹果公司去年针对广告追踪功能推出的调整措施，以及经济衰退推动的削减开支举措，导致以数字广告业务为主的企业严重承压。

“字母表”公司本周发布报告称，YouTube广告销售额首次出现同比下降。元宇宙平台公司的收入已两连降，股票遭大规模抛售导致该公司市值降至2016年的水平。

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