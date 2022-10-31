参考消息网10月31日报道 据《印度教徒报》网站10月28日报道，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫11月1日将率领一个重量级代表团访问北京。据媒体报道，在他出访前，两国同意推进卡拉奇至白沙瓦的铁路项目，该项目建设一度被推迟，是雄心勃勃的中巴经济走廊项目的关键部分。

报道称，在两国联合合作委员会周四举行的会议上，双方一致同意启动巴基斯坦1号铁路干线（ML-1）项目，建设卡拉奇至白沙瓦铁路线。

双方还同意在信息技术领域扩大合作，中方将在巴基斯坦建立新研发中心，以探索该领域的新机遇。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔指出，中巴经济走廊是国家的重中之重。他强调了三个基本目标，包括重振中巴经济走廊、纳入新项目以增加中巴经济走廊的投资组合以及根据早些时候确立的政府间合作推进企业对企业合作。

双方讨论了另一个优先项目，即卡拉奇环形铁路，该项目预计将使卡拉奇大量人口受益。

另据《沙特阿拉伯新闻》网站10月27日报道，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼与中国发改委副主任连维良26日举行了会谈。

此次会议是中国-沙特高级别联合委员会“一带一路”、重大投资合作项目和能源分委会第四次会议。

阿卜杜勒-阿齐兹说：“过去5年，两国之间的贸易关系实现了持续增长，中国是沙特产品出口的重要目的地。沙特将继续做中国可靠和值得信赖的伙伴。”

会议期间，双方讨论了沙特和中国希望加强关系的领域，例如石油和石化产品、脱碳技术、电力和可再生能源，此外还有产业合作、物流、民用航空和航空安全以及数字经济等。

这是9月25日拍摄的位于伊拉克米桑省的中企作业项目哈法亚油田（新华社发）

另外，双方同意共同协调对“一带一路”倡议沿线国家的投资。拟议中的合作旨在确保“一带一路”沿线国家的石油供求安全。

此外，印度《经济时报》网站10月27日报道称，伊拉克已成为中国“一带一路”倡议的重要伙伴。

根据上海复旦大学绿色金融与发展中心的一份报告，2021年中国对阿拉伯和西亚国家的投资较上一年大幅增长。

中国在阿拉伯和西亚国家的利益主要是确保能源供应，以实现不间断的经济增长，同时也有战略议程。一个原因是该地区可能会成为中国向非洲和欧洲拓展市场和影响范围的枢纽。

伊拉克需要880亿美元巨资来满足重建需求，这给北京提供了通过投资和建设提升自身知名度的充足机会。

在伊拉克卡尔巴拉省，中国和伊拉克正在合作建设海拉特重油发电厂，中国石化中标位于伊朗边境附近的曼苏里耶天然气田开发项目。两国还在机场、太阳能和其他项目上开展合作。

双方合作项目还涉及道路、桥梁、基础设施、污水处理和海水淡化厂、能源和电力等。

英国铁路货运部网站10月26日关注了中国与塞尔维亚的“一带一路”合作。

报道援引塞尔维亚《镜报》的文章称，塞尔维亚商会战略分析部门副主任博扬·斯塔尼表示，在“一带一路”倡议下，中国已成为塞尔维亚最重要的投资者之一。

报道援引斯塔尼的话说：“中国的‘一带一路’倡议是全球性的，中国正在建设基础设施来支持这一倡议。塞尔维亚与中国建立了全面战略伙伴关系，他们已经开始在多个城镇进行投资。”

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