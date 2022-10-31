人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

卢拉在巴西总统选举中获胜

2022年10月31日08:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢10月30日电 （记者吴杰、陈一鸣）据巴西环球电视台报道，10月30日举行的巴西总统大选第二轮投票99.98%的选票已经统计完毕，劳工党候选人、前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得50.9%的得票率，赢得总统选举。自由党候选人、现总统博索纳罗得票率为49.1%。

30日晚，胜选的卢拉来到巴西第一大城市圣保罗市中心的保利斯塔大道，与支持者一起欢呼。

现年77岁的卢拉生于1945年10月，1980年创建巴西劳工党，2003至2010年连续担任两届巴西总统，是巴西历史上第一位工人出身的总统、第二位通过直接选举获得连任的总统。卢拉担任总统期间，巴西经济获得高速发展，减少了贫富差距，并将巴西带到金砖国家行列，离职时支持率依然高达87%。2018年4月，卢拉因贪腐指控入狱，次年11月出狱。2021年，巴西法院裁定对卢拉之前的犯罪判决无效。

在10月2日举行的巴西总统选举第一轮投票中，卢拉得票率为48.43%，博索纳罗得票率为43.2%，位列前两位。根据巴西总统选举规则，如果第一轮投票中没有候选人获得超过半数的选票，得票最多的两人进入第二轮投票，次轮得票多的候选人当选巴西总统。据巴西高等选举法院统计，2022年大选有超过1.56亿注册选民，占巴西总人口约72.6%，较2018年大选增长了6.1%。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部