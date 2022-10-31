人民网里约热内卢10月30日电 （记者吴杰、陈一鸣）据巴西环球电视台报道，10月30日举行的巴西总统大选第二轮投票99.98%的选票已经统计完毕，劳工党候选人、前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得50.9%的得票率，赢得总统选举。自由党候选人、现总统博索纳罗得票率为49.1%。

30日晚，胜选的卢拉来到巴西第一大城市圣保罗市中心的保利斯塔大道，与支持者一起欢呼。

现年77岁的卢拉生于1945年10月，1980年创建巴西劳工党，2003至2010年连续担任两届巴西总统，是巴西历史上第一位工人出身的总统、第二位通过直接选举获得连任的总统。卢拉担任总统期间，巴西经济获得高速发展，减少了贫富差距，并将巴西带到金砖国家行列，离职时支持率依然高达87%。2018年4月，卢拉因贪腐指控入狱，次年11月出狱。2021年，巴西法院裁定对卢拉之前的犯罪判决无效。

在10月2日举行的巴西总统选举第一轮投票中，卢拉得票率为48.43%，博索纳罗得票率为43.2%，位列前两位。根据巴西总统选举规则，如果第一轮投票中没有候选人获得超过半数的选票，得票最多的两人进入第二轮投票，次轮得票多的候选人当选巴西总统。据巴西高等选举法院统计，2022年大选有超过1.56亿注册选民，占巴西总人口约72.6%，较2018年大选增长了6.1%。

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